紐約人壽于杰團隊職業研討會解析市場前景 開啟職涯新契機

紐約人壽大法拉分行副總經于杰、總經理陸陸民德(前排左二、左一)，華裔市場總監孫東明及培訓經理陳敏華(前排右二、右一)。

紐約人壽長島分公司大法拉盛 分行副總經理(Senior Partner)于杰，日前於法拉盛飛越皇后木蘭餐廳舉辦職業研討會，探討如何開啟職業新契機，走向成功之路。于杰還邀請了華裔 市場總監孫東明、大法拉盛分行總經理陸民德及培訓經理陳敏華一起暢談現今美國金融市場前景、在紐約人壽可發展的職業生涯及業務培訓制度等主題，于杰及團隊成員分享投身壽險 理財業的心路歷程，從宏觀及微觀角度為與會者精湛分析解說就業或轉換職業生涯選擇及機會。

紐約人壽近年來持續穩健發展，今年已對其保單持有人發放總額20億美元的紅利，這已是該公司連續第169年發放紅利。紐約人壽投資公司在全球排名第24名，該公司不僅為顧客提供保障資產的金融工具，同時也為顧客管理資產。

于杰加盟紐約人壽長島分公司華裔團隊至今已有17年，是一位有著卓越領導力、高效能管理的副總經理。于杰帶領的團隊，業績年年高居華裔團隊第一，穩居全公司前幾名，在拓展華裔市場過程中扮演著不可或缺的角色。大法拉盛分行總經理陸民德分析，于杰團隊之所以業績年年名列前茅，除了團隊成員不懈努力外，更要歸功於于杰對團隊的管理，對業務夥伴們的關懷及付出，對每個人不同的特質及潛能量身訂做發展計畫，親力親為，敬業精神及對目標的執著均成為團隊及公司成員學習及效仿的典範。多年來，于杰為法拉盛社區培育出許多傑出優秀的壽險理財從業人員及全球百萬圓桌會員。

會中，于杰分享投身壽險業的心態、理念和成功祕訣。她指出，這份工作需要不斷的努力，累積經驗，隨時更新知識；自信、自律，養成良好的工作習慣；相信市場潛力，發揮自己的長處和潛能，不斷磨練自己，永不放棄，準確的找到顧客的需求點，幫助顧客制定合理的財務規劃。一個人積極進取的工作態度，決定了成就高度。很多人都是因為認識了于杰，才加入紐約人壽，成為菁英團隊的一份子，開啟了屬於自己的事業。這些人當中包括專業律師、專業財金顧問主管、小商家主及各行各業人士。于杰陪伴這些人度過找工作或換工作時期，從徬徨、困惑到相信、重拾信心、重新出發的每一個階段，傾聽、分析，並與他們一起規劃未來，當天會場上，這些成員現身分享他們從團隊中得到的資源及幫助以及對于杰一路陪伴的感激。如欲加入紐約人壽于杰團隊，請致電于杰：646-241-7457，辦公室地址：136-20 38 Ave., 12th Floor 飛越皇后12樓), Flushing, NY 11354。