夏迎秋西醫內科七天看診季節交替 籲保暖與防疫兼顧

夏迎秋醫師擁有內科、醫科雙博士學位，問診細心親切，為您的健康把關。

位於法拉盛 鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科醫療設備先進、環境優雅，以熱情的服務態度、精湛的醫術贏得患者的肯定與讚賞。為滿足疫後多數人作息改變緣故，法拉盛診所實施七天看診，方便僑胞彈性就診。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電查詢。

夏醫師提醒僑胞，季節交替時節，氣溫變化大，稍微不小心便患流感，尤其是老人或幼兒更是高危險群，一旦感染就易引發併發症，加上目前Covid-19變種病毒未見休止，保暖與防疫同等重要，雖然口罩 令已解除，但在人多的場所時也盡可能戴上口罩，希望僑胞做好防備措施，避免感染。

疫後看診對於首次來診的病患，醫護人員於預約時會先詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況。該診所提供乾洗手液消毒，醫護人員一律是戴上口罩，對於臨時忘記攜帶口罩的病患，該診所也會提供口罩。全天診間及看診器械都皆有固定時間嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學 科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL 系統內科住院醫畢業後，任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授，NORTHWELL 系統長島猶太醫院、長島北岸醫院主治醫師。

該診所服務項目：年度全身健康檢查，入學就業體檢，各種疫苗注射，急診，心電圖，肺功能測試，過敏針，過敏皮試，大小便檢驗。主治：高血壓，糖尿病，高血脂，心臟病，甲狀腺，前列腺，急慢性支氣管炎，哮喘，感冒，發燒， 胃腸炎，尿路感染，皮疹，關節炎，肝炎，花粉過敏，貧血，頭暈，頭痛。

法拉盛診所地址： 3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354

法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C 室 (全新裝潢，全新醫療檢測儀器)

電話：718-866-2828/ 718-475-9606。 傳真： 718-475-9607

看診時間：七天全天看診(9AM-5PM)，周三(11AM-7PM)

長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501 (近新飛龍超市)

電話：516-294-8889

開診時間：週一，三，四全天看診 (9AM-5PM)