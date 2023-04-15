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4/15吉美·多傑喇嘛祈福義賣會　善款全數捐助達利特女子慈善學校

紐約訊
吉美喇嘛主法祈福大會，會中有珍貴佛教文物義賣，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校籌款。
吉美喇嘛主法祈福大會，會中有珍貴佛教文物義賣，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校籌款。

有鑑於近年疫情對世界的影響，應各界的祈請，尼泊爾及紐約卡瓦隆中心上師吉美·多傑喇嘛，特於4月15日於紐約法拉盛喜來登大酒店舉行慈悲渡眾的21度母及護法瑪哈嘎拉祈福消災大法會，免費入場。法會行程自上午10時起到下午3:30，會中除了由主法上師吉美喇嘛仁波切帶領僧團帶主法21度母及護法瑪哈嘎拉修持外，並有薈供（包括西藏黑帽金剛舞、不丹讚美蓮師、雪獅舞），會中還有佛教文物義賣，所得善款將全數捐助尼泊爾主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校。

吉美·多傑喇嘛(Lama Jigme Dorje)為尼泊爾及紐約卡瓦隆中心的上師，師承被公認是文殊菩薩化身的頂果欽哲仁波切。吉美喇嘛除了在尼泊爾要主持有近四百多位僧人的卡瓦隆寺外，還在紐約華埠成立了卡瓦隆中心，並不時應日本、台灣等地區的佛友請法，來回國際間行菩提志業。自2020年疫情爆發開始，許多人身心健康都受到巨大影響。吉美喇嘛在法友們的祈請下，特選定4月15日主持並帶領僧團舉行祈福消災法會，為社區注入正能量的祈望。當日下午有能速積福報的薈供等儀軌共修，讓參與者皆能增福培德。會中，主辦單位卡瓦隆基金會(Khawalung Foundation)還將舉行珍貴佛教相關文物籌款義賣，所得所有善款將捐助主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校，所有捐贈善款皆有為政府註冊非營利機構501(c)(3)紐約卡隆基金會的抵稅收據。

此外，吉美喇嘛在尼泊爾成立孤兒院，至今已收容100多位男童，於後又在與藍蜻蜓基金會的合作下，設立專收女童的達利特女子學校，每年收容20名達利特貧苦女孩。達利特屬於印度/尼泊爾種姓制度最低社會階層和等級制度群體，基本上生存的平等、平權的生活、工作機會等都是被嚴重限制的，而貧戶中的女孩更是命如草芥。該基金會想借此法會義賣，得到各界大德的發心協助，為改變這些弱勢團體女童的命運，讓失怙和貧困的女孩都能在安全和受教育的環下成長而共同努力。

法會地點：法拉盛喜來大酒店二樓Sheraton LaGuardia East Hotel, 135-20 39th Ave, BALL ROOM，Queens, NY 11354。免費入場，請早入席。

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