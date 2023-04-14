新版華埠「開放街道」活動本周六登場曼哈頓華埠商業改進區暨華埠共同發展機構主辦

華埠商改區暨華埠共同發展機構召開記者會宣布4月啟動華埠開放街道活動。兩家機構的行政總監陳作舟(前排中)強調，開放街道是為華埠經濟打「強心針」。

由曼哈頓華埠 商業改進區(CHINATOWN BID)暨華埠共同發展機構(CHINATOWN PARTNERSHIP)主辦，市交通局、 消防局以及多家公私機構協辦的新版華埠「開放街道」活動，訂於4月15日(周六)日間11-3時隆重登場，地點在地威臣街(Division St.)與科西街(Forsyth St.)路口，近曼哈頓橋下，歡迎民眾踴躍參予這項免費社區活動，享受明媚春天與歡樂時光。

接下來的兩個周六，即4月22日與29日也都繼續舉辦「開放街道」活動，現場有驚喜活動，從健康、視力檢測，到老少咸宜的街頭圖書館、乒乓球擂台，應有盡有。同時，主辦方號召志願者和表演者豐富現場活動內容。

華埠商改區 日前召開「開放街道」記者會，商改區行政總監陳作舟表示，春夏之交天氣回暖，華埠人流明顯增長暢旺。為鼓勵更多民眾與遊客到華埠出遊觀光消費，「開放街道」活動將從4月15日開始一直持續至10月。地點方面，除上述的地威臣街、科西街與披露街(Pell St.)外，也將拓展至東百老匯的「村落廣場」(Village Square)，主要是利用那裡得天獨厚數街交匯的寬敞開闊空間，以利聚攏曼哈頓大橋下、怡東樓附近的人氣與財氣。

商改區特殊項目主任李德容則表示，為了配合全市開放街道振興經濟，紐約市交通局(DOT)、兩百年歷史的conEdison、華埠商業改進區暨華埠共同發展機構、國際獅子會、Street Lab與Vybes 109（氣派酒樓）等聯合參與舉辦上述街坊活動。

欲知詳情，請洽華埠商業改進區暨華埠共同發展機構，網址: Chinatown.NYC、IG: ExploreChinatown、臉書: CPLDC、推特: ChinatownNYC，辦公地址: 217 Park Row, 2nd Fl., #9, New York, NY 10038，電話: 212-346-9288。