和諧社區醫療大聯盟攜手百康仁德 創建全人照護中心 醫療服務更多元

和諧社區醫療大聯盟與百康仁德合作，提供全面醫療護理服務。

近日，紐約市 最大的社區醫生組織─和諧社區醫療大聯盟（SOMOS）與紐約市最大的華人 醫療集團—百康仁德（Rendr）共同宣佈，雙方建立合作夥伴關係，將致力於加強社區醫生的服務網絡，為包括亞裔 在內的少數族裔社區，提供更全面的醫療護理。

在建立合作夥伴關係後，和諧社區醫療大聯盟與百康仁德的醫療服務能力將更為多元化，提供包括門診和非預約看診在內的更多整體醫療服務，雙方也將與社區組織進一步合作，創建「全人照護」（即關注生理、心理、社會、經濟等層面的全方位醫療）中心。這些中心將提供醫療和社區改善服務，包括關注心理和行為健康。

和諧社區醫療大聯盟與百康仁德瞭解，隨著患者不斷增長，病患更需要公平、易得的醫療護理，而這些服務需要由瞭解患者文化和語言並且值得信賴的醫生，以患者自己使用的語言來提供。因此，雙方將繼續專注於醫療保健，不僅要考慮患者的身體健康，還要採取多種幹預措施，來解決社會因素對病患生活方式和生活質量的影響。

和諧社區醫療大聯盟是紐約市最大的以醫生為主導、以社區為基礎、以患者為中心的醫療組織。該組織包含3,200多名醫療人員，擁有約150萬患者，大部分患者處於對醫療服務需求較高的區域。和諧社區大聯盟是紐約州「醫療體系改革獎勵項目」（Delivery System Reform Incentive Payment, DSRIP）中，唯一以醫生為主導、以初級保健為重點的組織，在提高醫療護理質量、降低成本方面取得了成功。

成立於2019年的百康仁德，是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫療集團，旗下的200多名醫療人員在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的近100家診所，為大約17萬患者提供優質、親切的醫療服務。這些患者集中在華人社區。

和諧社區醫療大聯盟主席Ramon Tallaj醫生說：社會健康公平網絡使我們不僅能夠提供健康服務，而且能通過信任和合作，應對影響健康的社會決定因素。通過提供易得、全面的醫療護理發展成為一個網絡，意味著我們可以盡可能多為高風險、高需求的患者提供全面的護理。我們歡迎來自百康仁德的醫療人員和患者，我們的合作夥伴關係是朝著實現提供可持續服務的目標邁進的重要一步。

和諧社區醫療大聯盟總裁陳治年醫生說：我很歡迎百康仁德與和諧社區醫療大聯盟的合作。紐約市的亞裔社區是發展最快的社區之一，然而，健康公平性和可得性尚未真正滿足亞裔社區的需求。我們的合作改變了這一現狀，現在我們可以為紐約民眾帶來更多服務和資源，並應對決定健康的社會因素。

百康仁德首席執行官樸俊醫生說：我們與和諧社區醫療大聯盟的夥伴關係能夠改善亞裔社區的生活與健康，並為我們最弱勢的群體帶來關鍵的、符合他們文化習慣的醫療資源。百康仁德與和諧社區醫療大聯盟共同致力於醫療保健模式的轉變，即從「按服務收費」模式變為「以醫療效果為導向（value-based）」的模式。我們的合作朝著實現這一目標邁進了一大步。