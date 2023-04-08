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2023 李昌鈺鑑識科學營即起接受報名　特設個人提升課程 多項優惠方案任君選擇

紐約訊
李昌鈺鑑識科學營即起接受報名，僅招收40位優秀學員，額滿即止，敬請把握機會以免向隅！
李昌鈺鑑識科學營即起接受報名，僅招收40位優秀學員，額滿即止，敬請把握機會以免向隅！

「我認真考慮未來當一名鑑識科學家。因此，需要實際去探索這條路適不適合我，而不僅是停留在閱讀觀影的興趣而已。」去年參與李昌鈺鑑識科學營的16歲學員劉蕙寧如是說。CSI李昌鈺鑑識科學營自2012年開辦至今，已培育數百名熱愛鑑識科學的青年學子。即便是前幾年疫情形勢最嚴峻的時候，作為共同主辦方的李博士鑑識科學研究中心及世界日報並未停下腳步：而是開發嶄新的線上課程，以滿足莘莘學子對於鑑識科學的求知欲。

今年主辦方將延續往年實體講授的傳統，歡迎海內外的菁英學員來到李昌鈺博士的世界級專業鑑識科學研究中心，一同探索鑑識科學的魅力與最前沿的探案科技。將於今年夏季開辦的營隊為期10日：從7月10日（週一）開幕式至7月20日（週四）。課程為全英文授課，並配備至少一位中英雙語課堂助教及生活助教。除了李博士親授外，營隊更有美國本土刑偵專家帶領學員學習如何系統性收集現場證據，以及證據鑑別：指紋、痕跡、毛髮、纖維、血液等其它現場證據。因應多方位人才的渴求，李博士的團隊為本屆營隊特別開發及增設了多項個人競爭力提升課程。例如：領導力培養、時間管理能力、升學及職涯規劃、以及新科技在鑑識科學中的應用等。

李博士將率領鑑識科學中心專業團隊，引導營隊學員從法醫鑑識科學入門，建立偵查犯罪的基本辦案概念，到實例調查類比演練。主辦方的共同目標是是利用鑑識科學這個平臺，培養學員們對於科學及難題解決的興趣；協助青少年及青壯年發展自己的職涯路徑；為下一代創建一個包容的社區，讓技能嫺熟的團隊協作者和負責任的團隊領導者都能發揮所長、做出貢獻。課程之餘，營隊還會安排多樣的團建活動，幫助學員們快速熟悉彼此並增強團隊合作能力。紐海文大學負責學員們整套的食宿服務。校園內，巡警為學生及教職員工提供7天24小時的安全保障。

在營隊結業式上，所有學生都可以獲得一份修習證書。此外，李博士亦設立科學營獎學金和獎狀給予表現優異的學生以資鼓勵。今年營隊特別設有舊生推薦優惠，同時還有早鳥價、多人同行價、及世界日報訂戶尊享價等多項優惠方案任君選擇。本屆CSI李昌鈺鑑識科學營開放給年齡在15歲至25歲的年輕學子，歡迎僑胞把握住此次難得的李昌鈺博士親授良機。報名請洽詢，電話718-746-8889分機6361；或email至[email protected]。更多詳情，請關注臉書粉絲專頁World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

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