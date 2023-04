4月10日(週一):

● Monday at The Met: "Notions of Place: Painting in Northern Europe, 1800-2000" with Professor Page Knox

禮拜一在大都會 :佩吉·諾克斯教授為您講解北歐19至21世紀的畫作(線下)

4月10日(週一)上午9點至下午2點

主辦:The Met Fifth Avenue

https://engage.metmuseum.org/events/membership/fy22/monday-at-the-met-notions-of-place/

4月12日(週三):

● #NFT NYC2023

2023非同質化代幣紐約峰會:萬人參與的大型NFT社群 活動(線下)

4月12日(週三)至4月14日

主辦:NFT.NYC

https://www.nft.nyc/

4月13日(週四):

● Ha! or Nah!: A Joke Lab

哈哈!還是毋通:一場喜劇試驗(線下)

4月13日(週四)晚上7點半

主辦:Capish?! Club

https://www.laurenlogiudice.com/shows/2023/4/13/ha-or-nah-nyc

4月14日(週五):

● FINDING THE RIGHT PEOPLE TO GET A STARTUP BUSINESS OFF THE GROUND

找到對的人來讓創業起飛(線上)

4月14日(週五)上午9點半至上午10點半

主辦:QUEENS CHAMBER OF COMMERCE

https://queenschamber.glueup.com/event/finding-the-right-people-to-get-a-startup-business-off-the-ground-56536/

● Animals Alive

動物日:快帶您的孩子來近距離觀察和接觸各種小動物吧(線下)

4月14日(週五)下午3點至下午4點

主辦:Long Island City Public Library

https://www.longislandcityqueens.com/experience-lic/events/animals-alive/

4月16日(週日):

● Brooklyn Symphony Orchestra: Grieg and Sibelius

布魯克林交響樂團:愛德華·葛利格與尚·西貝流士(線下)

4月16日(週日)下午2點至下午4點

主辦: The Brooklyn Museum

https://www.brooklynmuseum.org/calendar/event/brooklyn_symphony_orchestra_grieg_and_sibelius_april_2023