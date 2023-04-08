報稅季指南：提交2022年稅表的注意事項

隨著2023年報稅 季如火如荼地進行，國稅局 提醒納稅人收集必要的信息並訪問IRS.gov獲取更新的資源和工具，從而幫助完成2022年的稅表 。

納稅人應等到收到所有適當的稅務文件後再提交稅表，否則可能會因出錯而導致延誤。納稅人還應該仔細檢查他們的文件，如果任何信息不准確或缺失，應立即聯繫付款人進行更正或確保發行人有他們當前的郵寄地址或電子郵件。

創建國稅局在線帳戶可以幫助納稅人安全地訪問有關其聯邦稅務帳戶的信息，包括付款、稅務記錄等。整理有序的稅務記錄使準備一份完整且準確的稅表變得更加容易，並且可以幫助納稅人發現被忽視的扣除或優惠抵免。

擁有個人報稅識別號碼(ITIN)的納稅人，如果該號碼已過期並且需要在聯邦稅表上使用，可能需要進行更新。如果納稅人不更新快過期或已過期的ITIN，國稅局仍然可以接受他們的稅表，但可能會延遲處理或付款。

本新聞稿是「報稅季指南」系列的一部分，是幫助納稅人提交準確稅表的有用資源。更多的指南可在第17號出版物《您的聯邦所得稅》中找到：https://www.irs.gov/zh-hans/forms-pubs/about-publication-17。