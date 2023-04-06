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黃啓源律師線上服務　講解各類信託規畫與運用

紐約訊
黃啟源律師為您線上解說各類信託規畫與運用，敬請僑胞踴躍報名參加。
黃啟源律師為您線上解說各類信託規畫與運用，敬請僑胞踴躍報名參加。

黃啓源律師將於4月15 日(週六)下午 2:30 於線上透過Zoom講解信託的法律概念。在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的制度在美國人行之有年，是很成熟的法律制度。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裡，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押，把財產放在不可撤銷的信託裡可以保護財產的所有人，不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，那一天老人家百年之後，他們的繼承人不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程式。如果老人家改變心意，可以隨時撤銷或修改信讬，非常有彈性，給體貼下一代的老人家許多方便。

還有些有考慮周到的老人家，為了避免自己年老，處理財務的能力減低，把財產放在信託裡，可以免去家人到法院為她申請監護人的麻煩，有些人很直接地說信託就是他的「孝子」，還有些人把信託當作「保護人」。

有些中產階級沒有子女或是只有一個子女，他們有沒有做信託的必要呢？人壽保險應不應該放在信託裡？ 放在信託和不放在信託有什麽兩樣？

有些人為了拿到聯邦政府提供的免費醫療服務，成立不可撤銷的信託。他們認為他們的財產應該讓他們的子女繼承，政府提供的免費醫療服務的費用不應該變成他們的財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護的服務，在紐約區，平均每個月的長照的費用在$16,000左右。平均一般人使用長照大約3.5年。也就是說聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約65萬以上。如果沒有做信託的話，使用人的房屋會背負至少65萬元的債務。所以使用信讬可以為繼承人保留很多的遺產。

中國人最簡單的財產傳承的辦法就是把子女的名字加到房地產的產權狀上。但是這種處理方式剝奪老人家對房地產的控制權，而且讓子女承接父母很低的購屋成本，等到子女要出賣房屋的時候就要負擔很高的資本所得稅，實在不是愛護子女的做法。如果他們可以把房地產放在信託裡，上面載明自己在世的時候有對房地產的完全的控制力，過世之後再把房地產留給兒女，這樣房地產主掌握著對房地產的控制權後，要是過世的時候，房地產轉給自己，子女的成本便是老人家過世時候的市價，這樣子女就可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信託還有什麽用途？為什麽信託有這麽多的好處呢？黃啓源律師從信託的法律原理為聽眾詳細分析。他並且會為聽眾講解信託製作的程式，成立信託應該注意的事項以及解答聽眾有關信託的問題。有意參加的聽眾請送短信到（718）688-9760 ，載明姓名，電話號碼以及參加的人數即可。黃啓源律師電話:（917）709-6640，辦公室地址39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354

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