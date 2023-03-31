「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會2023」美東站唱響康州快活大賭場

「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」訂於4月15日（星期六）深夜一時在康州快活大賭場的The Premier Theater大劇院舉行。

香港 殿堂級天團草蜢日前空降臺北小巨蛋作為2023世界巡演的首站，舉行「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，睽違台灣13年的三子熱舞勁歌，與眾好友及歌迷相聚High爆。草蜢美東站鎖定康州快活大賭場的The Premier Theater大劇院，訂於4月15日（星期六）深夜一時舉行，喜歡草蜢的朋友們不要錯過！

於1985年成軍的草蜢樂隊，由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成，在「笫四屆新秀歌唱大賽」中憑一首自己填詞的作品「一起衝」入選決賽，其突出組合的台風被梅艷芳 賞識簽為伴舞，之後跟隨不少天王巨星如梅艷芳、張國榮、呂方等到世界各地演出。草蜢樂隊精湛的舞蹈及對演藝事業的熱誠受到寶麗金唱片賞識，於1988年簽約為旗下歌手，並出版第一張唱片「草蜢」，草蜢的銀色旅途由此展開。

草蜢在娛樂圈38年仍保持一貫舞動活力，今年世界巡迴演唱會同樣藉著舞台與歌迷繼續一起忘我歡聚，為歌迷帶來別樹一格的強勁快歌以及一首首經典醉人的慢歌，更會送上多首全新編排的歌曲。

除草蜢的經典歌外，他們更特別選唱多首對草蜢有著深遠影響的別人的歌，包括《緋聞 中的女人》向恩師梅艷芳致敬，以草蜢的方式重新詮釋，在舞台、燈光、音響、服飾、歌曲及舞蹈的編排上亦花盡心思，務求帶給歌迷精彩無比的視聽享受。

「RE: GRASSHOPPER草蜢世界巡迴演唱會2023」美東站將於4月15日（星期六）深夜一時，在康州快活豪華大賭場The Premier Theater大劇院舉行，票價$188、$128、$98及$68，網上訂票：99concerts.com。