慶祝女性歷史月：採訪摩根大通的 Vivian Young 的問答

三月是婦女歷史月。為慶祝婦女歷史和 2023 年國際婦女節的#EmbraceEquity 主題,摩根大通 亞太公共關係負責人 Vivian Young 介紹了她的職業生涯以及公司是如何推進性別平等和包容。

1) 在您的整個職業生涯中,誰一直激勵著您?

我很幸運一路上有這麼多人激勵我,我的父母是我的第一個榜樣,他們教會我尋找可以茁壯成長的機會並正直誠信地生活。 這些指導原則對我很有幫助,無論是在職業上還是在個人方面。

我也受到許多女性前輩的啟發,她們使我今天能夠在事業上取得成功。我希望將它作為回報,為其他女性實現自己的職業夢想和目標鋪平道路。

2) 摩根大通如何在公司內外支持亞太客戶?

從我們開展業務的方式到我們倡導的政策,我們對亞太社區的承諾是我們持續努力的一部分。旨在為我們與員工、客戶和社區的合作方式帶來更公平的視角。

我們的亞太公關事務辦公室成立於 2021 年,旨在鞏固我們對亞太社區的長期承諾。我們的使命是通過支持亞太客戶擁有的企業、改善財務狀況、促進職業發展以及支持世界各地社區中的亞太客戶來持續改善和推進社區的進步。我們專注於為客戶和企業家提供更多的資本、人脈、知識和建議,並努力加強我們與當地社區的互動,以便亞太客戶擁有平等的發展機會。

3)你在職業生涯中克服了哪些障礙?

當我加入金融服務行業時,女性榜樣並不多,多元化的女性就更少了。我的許多支持者、導師和經理都是男性。理解如何駕馭企業文化是一項挑戰 — 學習默認的準則。我花了很多時間觀察我的經理和同事的行為:如何著裝、溝通,甚至如何出席會議。我最終瞭解到,我不必為了成功而像他們那樣行事。我只需要做我自己!

4) 您會給年輕有抱負的專業人士哪些成功秘訣?

雖然擁有遠景很重要,但您不需要計劃好所有事情,尤其是在您職業生涯的早期。 對看似不明顯的選擇或合乎邏輯的下一步的機會保持靈活和開放的態度。 有時您需要冒險並嘗試一些新事物才能繼續前進。

此外,與對您的發展和成功感興趣的人在一起。在您的組織中尋找導師對於您的成長和改進至關重要。

5) 摩根大通今年如何慶祝女性歷史月?

在整個月和全年,摩根大通將舉辦以激勵女性的多元化社區為重點的活動,她們將就領導力、積極參與、職業課程等主題分享她們的故事和見解。

為了提供更多的激勵,無論是幫助提升您自己的職業生涯還是支持您所在領域的女性,摩根大通的Women on the Move每週都會舉辦Women on the Move播客,該播客激勵聽眾並分享一些最知名的領導者的見解 確保女性在工作場所享有平等的未來。

摩根大通公司的贊助內容。