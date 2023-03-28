法拉盛BID購物贏大獎活動 3/31截止

法拉盛「三月瘋狂購物活動」將於3月31日結束。

由法拉盛 商改區(Flushing BID)主辦的「三月瘋狂購物活動」(March Shopping Madness)將於3月31日結束，請大家把握時間，有機會贏取$1000現金獎；總獎金$5000，共5位幸運兒將各得$1000美元現金。

法拉盛的美食 遠近聞名，除了正宗的亞洲美食和眾多特色餐館外，法拉盛內有近千家零售業以及服務業商家，包括各種亞洲特式的時尚商店、精品店、首飾珠寶店、3C店、美國傳統連鎖賣場等，都可以在法拉盛找到；衣食住行，法拉盛皆能滿足。作為紐約市的重要商圈之一，法拉盛不僅有眾多商家雲集，同時也為消費者提供了便捷優惠的一站式購物體驗。

今年的購物活動參與門檻低，只需購物滿$20即可參加，五個獎各$1000獎金，相當有吸引力。以下是參加活動的詳細資料：

如何參與：

在法拉盛市中心（郵政 編碼11354和11355以內）的零售店購物並獲得列印收據，在2023年4月1日之前將收據翻拍，以簡訊的方式(Texting)發送至法拉盛BID熱線：347-603-3633。

參與規則：

收據需要店名、位址和電話號碼；收據地址必須在郵政編碼11354和11355以內；最低消費需滿$20；收據上的日期必須介於2023年3月10日至2023年3月31日之間；參與人必須年滿18周歲；每張收據只可參加一次，個人參與次數不設上限；餐飲機構收據將不被接受；接受雜貨店(Grocery)收據。

5名獲獎者將被隨機抽取，電話通知獲獎，並於2023年4月7日之前在www.flushingbid.com和Instagram上公佈，獲獎者必須親自前往領取獎金。