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貴和中醫精治花粉過敏　配製過敏靈飲改善嚴重症狀

紐約訊
崔述貴教授對治療花粉過敏症頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，或將影響健康。
崔述貴教授對治療花粉過敏症頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，或將影響健康。

著名針灸中醫藥師崔述貴教授，是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有全美針灸、中藥特考、全美推拿文憑。崔述貴教授開設貴和中醫診所，具有53餘年臨床經驗。診所內另有崔鵬中醫師，具有16年臨床經驗，持有紐約州針灸執照、針灸中藥特考文憑。對於針藥合併治療花粉過敏，崔鵬中醫師針刺手法獨特、中藥配方精湛，治療效果十分不錯。

崔教授表示，花粉過敏症在中醫裡分為：1.風寒感冒型：藥用荊防達湯加減；2. 風熱感冒型：藥用銀翹散加減；3. 眼、耳、鼻、喉諸癢型：藥用消風散加減；4. 聲嘶型：藥用三拗湯加減；5. 鼻腔阻塞型：藥用通竅活血湯加減；6. 蕁麻疹型：藥用桂枝湯加減；7. 皮膚搔癢型：藥用清風散加減；8. 哮喘型：藥用定喘湯合二陳湯加減；9. 頭痛型：藥用半夏白述天麻湯加味；10. 濕疹型：急性濕疹藥用龍膽瀉肝湯合三妙丸加減，慢性濕疹藥用癢血定風湯加減；11. 咳嗽型：藥用六君子湯加減；12. 耳鳴聽力障礙型：藥用溫膽湯加減。

花粉過敏引發的併發症有諸多型態，因個人體質而有所不同。崔教授針刺治療花粉症，手法獨特、辨症取穴，取穴少、精、準、快，針刺之後往往有不錯的療效。特別提醒僑胞：切勿亂服過敏成藥，以免影響身體健康！除此之外，崔教授還配有精心研製的中藥過敏感冒靈飲、諸癢靈飲、過敏聲嘶飲、過敏風疹飲、過敏咳喘飲、過敏頭痛飲、過敏濕疹飲、過敏聾飲，以上飲劑適用於不同病家。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，以及美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣，赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛。

貴和中醫診所地址：布碌崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018（周二、四、六中午12點至下午6點，周日中午12點至下午3點，周一、三可電話遠程看病及寄中藥）。該診所對僑胞有特別的折價優惠，網址：www.drshuguicui.com。

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