AREAA 的《美國亞裔狀況》研究表明中低收入 AANHPI 落後於非西班牙裔白人的房屋擁有水準

美國亞裔 房地產協會 (AREAA) 今天發佈了其2023 年美國亞裔報告，該報告發現，中低收入 水準的美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）的房屋擁有率遠低於同等收入水準的非西班牙裔白人，但與黑人和西班牙裔族群居民相當。該報告是與 RE/MAX 和 Freddie Mac 合作創建的，它還展示了高房價如何驅使 AANHPI 人們離開傳統的城市中心。

該報告自 2015 年以來每年發佈一次，今天在紐約市 AREAA 的東北地區非正式會議上分享。AREAA 是一家全國性非營利性行業組織，該組織正在慶祝成立 20 周年，其工作重點是提高 AANHPI 族群的房屋擁有率。它的 44 個分會和 18,000 名成員利用該報告影響地方和國家政策，並對 AANHPI 潛在和當前房主的生活產生積極影響。它的調查結果還將在 5 月份的 AREAA 多元化和公平住房峰會期間與國會山和聯邦機構領導人分享。

AREAA 總裁庫爾特·西村 (Kurt Nishimura) 表示：“該報告對當今 AANHPI 族群發生的事情進行了透視。雖然我們是全國增長最快的多元化族裔，但我們的中低收入人群的房屋擁有率跟不上非西班牙裔白人族裔的步伐。我們也比之前討論的黑人和西班牙裔中低收入家庭更具可比性。”

• 中低收入群體

美國亞裔狀況報告按超過 61.9% 的總體 AANHPI 水準的收入水準細分 AANHPI 房屋擁有率。美國人口普查的美國族群調查報告稱，AANHPI 中等收入和低收入水準的人，即當地市場中等收入 (AMI) 的 140% 或以下的人，與他們可比較的黑人和西班牙裔族群一樣，遠遠落後於非西班牙裔白人的房屋擁有率。

• 收入與負擔能力問題導致 AANHPI 遷移

美國亞裔狀況報告發現，財富不一定是高房屋擁有率的驅動因素。雖然 AANHPI 族群內的幾個子群體在過去幾年中增加了家庭收入，但居住在西部和東北部的人們仍然發現在很大程度上無法擁有房屋。

2021年，華裔族群的家庭收入增長了12%，但在這些家庭中，只有2%的家庭買得起西部的房屋，4%的家庭買得起東北部的房屋。

居住在全國一些最昂貴市場的傾向使擁有房屋對 AANHPI 人構成挑戰，而這種挑戰是 AANHPI 遷移的驅動因素之一。美國人口普查報告稱，南部的 AANHPI 人口在 2010 年至 2022 年間增長了 25.2%，而中西部則增長了 40.5%。

《美國亞裔狀況報告》還發現，2010 年至 2019 年，華盛頓州、佛羅里達州和弗吉尼亞州產生的 AANHPI 入境移民總數的 56.9%。

休斯頓是吸引越來越多 AANHPI 人員的特定市場之一。根據國家消費者報告協會的資料，該都市中“準備好抵押貸款 ”的 AANHPI 人口中有一半以上能夠負擔該地區 344,000 美元 (Realtor.com) 的房屋掛牌價中值。該組織將“準備好抵押貸款”定義為 45 歲和以下目前沒有房貸、信用評分661以上、債務收入比不超過25%等因素的人）。

相比之下，聖荷西、三藩市和洛杉磯的傳統 AANHPI 加州據點的負擔能力水準分別僅為 0.1%、0.5% 和 2.2%。

Nishimura 說：“雖然我們社區中有這麼多人定居在加利福尼亞和紐約等地，最終創造了家庭財富並被認為‘準備好抵押貸款’，但他們根本買不起房子。這種不平衡導致人們從這些地區遷移。南部和中西部吸引我們的社區也就不足為奇了 希望我們會看到這些地區的 AANHPI 房屋擁有率上升。”

• 不同的種族和房屋所有權

除了 7 個被研究的 AANHPI 種族外，所有種族的收入都低於美國人口普查報告的美國家庭收入中位數 70,784 美元，但只有越南裔和華裔美國人的房屋擁有率超過了全國 65.9% 的房屋擁有率。

188 萬越南裔美國人的房屋擁有率為 69.2%，是所有 AANHPI 群體中最高的，儘管收入中位數為 82,900 美元，比房屋擁有率為 62% 的印度裔美國人低 59.46%。

有多種因素促成了該子群體的房屋擁有率成功。首先，雖然越南裔美國人的頂級大都會統計區（ MSA）包括洛杉磯等負擔能力低的地區，但總人口分佈在更負擔得起的 MSA 和南部。此外，越南裔美國人是 AANHPI 子群體中多代住房率最高的族裔之一，這讓更多的家庭成員可以支付租金和住房費用。

Nishimura 表示：“很明顯，AANHPI 族群不是一個同質群體，每個種族的房屋擁有率都不同，這顯然會受到他們所在地區房價的影響。越南裔和菲律賓裔族群是那些在負擔得起的南部和中西部地區蓬勃發展的典範。我們還認識到 AANHPI 族群中的某些種族家庭收入相對較高，但房屋擁有率並未反映出這種成功。我們顯然有很多工作要做。”

• AREAA 的努力

AREAA 正在努力確保貸方為 AANHPI 族群制定計劃並增加獲得信貸的機會。它還鼓勵經紀界招募 AANHPI 代理人，並為他們提供達到影響範圍的技能。與此同時，AREAA 將繼續與政策領導人和民選官員合作，以減輕 AANHPI 族群在購房和貸款過程中的擔憂，包括持續存在的語言障礙和經濟適用房需求。”

這項工作包括與拜登政府合作，進一步分解 AANHPI 資料，以顯示各個子群體在擁有房屋和獲得信貸方面的表現。AREAA 正在與聯邦住房金融局 (FHFA) 合作，努力確定在抵押貸款過程中提供語言支援的必要性。

AREAA 還將與 FHFA 合作推出最近批准的貸款模式，該模式考慮租金、公用事業和電信支付歷史以及其他替代信貸，以確定尋求住房貸款的人的財務穩定性。

• AREAA 簡介

美國亞裔房地產協會 （Asian Real Estate Association of America，縮寫“AREAA”）成立於 2003 年，是一家全國性非營利性行業組織，擁有 18,000 多名會員，致力於通過擁有房屋改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 (AANHPI) 族群的生活。 請訪問 areaa.org，瞭解更多資訊。