請華人癌症倖存者分享經驗造福更多華人癌友

紐約大學助理教授Dr. William Tsai發起一項研究，邀請華人癌症倖存者分享自身癌症病路歷程，造福更多華人癌友以及他們的家庭。

紐約大學 應用心理學系助理教授Dr. William Tsai正在發起一項研究，希望邀請華人癌症 倖存者來分享自身癌症病路歷程，以幫助該研究團隊發展出適合華人社群的資源，造福更多華人癌友以及他們的家庭。蔡教授表示，他在加州大學洛杉磯分校讀書時專業就是文化心理學，研究文化背景對人思考和行為的影響。

Dr. William Tsai接觸到癌症病人這個人群後發現，華人病患相較其他族裔是較特殊的群體。病人被診斷出罹患癌症後，對患者本人、家庭及其照顧者的生活品質都會產生極大的影響。被告知罹癌後，病人常會有一段時間沈浸在悲傷的情緒中，且延續到療程結束後，故在這段身心艱熬時期，尋求親友的情緒支持是非常重要的。

儘管癌症防治宣導有成，研究顯示，美國仍有極高比例的華人將癌症汙名化。比起西方人，華人恐造成他人負擔或有失面子，故常不願意多談其癌症病況，有些人甚至擔心癌症會傳染。多種因素造成許多美國華人不願參加互助小組，故能減輕患者情緒問題的方案與資源非常有限。

為幫助華人克服其癌症後相關情緒問題，蔡教授在紐約大學文化情緒健康研究中心展開一項研究，引導華人癌症倖存者回顧癌症病路歷程。多項研究表明，透過書寫或談論一段困難處境，能幫助個人用更客觀的角度審視情況，也有助於統整紊亂的思緒以及賦予一段失落經歷意義。透過研究已知，這類反思式練習可幫助減輕類風濕性關節炎與巴金森氏症患者症狀，同時改善他們的睡眠、情緒和思考；本研究將檢驗此反思練習是否也能同樣幫助華裔癌症倖存者。

本研究目前正在邀請華人癌症倖存者分享自身經驗，參與者將每週參加一次20分鐘的反思練習，共四周。參與者將在反思練習中，根據提示詞寫下他們的癌症歷程，並可獲得最多$120的Visa現金卡。請通過此連結提供您的聯系資訊：https://tinyurl.com/chinesecancerstudy，也可撥打電話或傳送簡訊報名：347-508-1979，或電郵：[email protected]，或添加微信：yi_e66。