九旬老婦困家中突發心力衰竭 華人家訪醫生及時發現挽回生命

百康仁德家訪服務醫生為社區民眾提供健康講座。

日前，紐約市 一名九十多歲的老婦因身體狀況無法出門，在家中突發心力衰竭，所幸被上門家訪的華人 醫生及時發現，送往醫院搶救後挽回生命。

紐約市最大的華人醫療集團——百康仁德家訪服務項目的內科醫生劉振強(Tien Lau, DO)表示，這名94歲的老婦經完成膝蓋手術後出院回家，因術後康復期不能出門且子女無法照顧，所以聯繫了上門看診服務。在看診過程中，劉振強醫生留意到病人血氧含量很低，果斷立即呼叫急救服務，將病人送往醫院。病人被診斷為心力衰竭，幸及時送院，經搶救後已無生命危險。

百康仁德家訪服務主要面向紐約市五區的年長者、需要坐輪椅或是臥床的患者、近期出院而身體虛弱的患者、病情複雜或高危而難以前往診所的患者。醫療人員可向這些民眾提供一對一、個性化的上門探訪服務，民眾無需出行或等候，就可在家享受一個多小時的探訪醫療服務。

該項目的家庭科醫生林蘇明(Kelvin Lin, MD)介紹說，依據患者的身體狀況和健康需求，家訪醫生可提供基礎體檢、年度健康訪問、慢性病管理、出院後病情跟進、抽血、部分X光與超聲波檢查等服務，這對很多因為顧慮疫情和治安狀況而不願出門看診的華裔 長者來說大有裨益。

林蘇明醫生補充，他曾接診一位92歲的華裔老人，該老人在過去三年中不願出門接受任何醫療檢查和服務，兒女只得請求家訪服務。在看診中林蘇明醫生發現，雖然老人沒有表現出任何症狀，但檢測所得其血壓過高。林醫生隨即給病人開藥，並在之後的看診中反覆叮囑病人按時用藥，然而病人最終因中風而被送去急診。林蘇明醫生指出，如果病人能早一些接受家訪醫療並及時診視施治，或許健康狀況不會惡化至此。

百康仁德家訪項目可為有需要的民眾提供服務，不限於百康仁德的病人，家訪服務醫生還可提供電話或視頻看診，醫療人員可說英文、普通話、廣東話、客家話和福州話。百康仁德家訪服務詳情請致電諮詢：718-290-2907。