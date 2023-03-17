九旬老婦困家中突發心力衰竭 華人家訪醫生及時發現挽回生命
日前，紐約市一名九十多歲的老婦因身體狀況無法出門，在家中突發心力衰竭，所幸被上門家訪的華人醫生及時發現，送往醫院搶救後挽回生命。
紐約市最大的華人醫療集團——百康仁德家訪服務項目的內科醫生劉振強(Tien Lau, DO)表示，這名94歲的老婦經完成膝蓋手術後出院回家，因術後康復期不能出門且子女無法照顧，所以聯繫了上門看診服務。在看診過程中，劉振強醫生留意到病人血氧含量很低，果斷立即呼叫急救服務，將病人送往醫院。病人被診斷為心力衰竭，幸及時送院，經搶救後已無生命危險。
百康仁德家訪服務主要面向紐約市五區的年長者、需要坐輪椅或是臥床的患者、近期出院而身體虛弱的患者、病情複雜或高危而難以前往診所的患者。醫療人員可向這些民眾提供一對一、個性化的上門探訪服務，民眾無需出行或等候，就可在家享受一個多小時的探訪醫療服務。
該項目的家庭科醫生林蘇明(Kelvin Lin, MD)介紹說，依據患者的身體狀況和健康需求，家訪醫生可提供基礎體檢、年度健康訪問、慢性病管理、出院後病情跟進、抽血、部分X光與超聲波檢查等服務，這對很多因為顧慮疫情和治安狀況而不願出門看診的華裔長者來說大有裨益。
林蘇明醫生補充，他曾接診一位92歲的華裔老人，該老人在過去三年中不願出門接受任何醫療檢查和服務，兒女只得請求家訪服務。在看診中林蘇明醫生發現，雖然老人沒有表現出任何症狀，但檢測所得其血壓過高。林醫生隨即給病人開藥，並在之後的看診中反覆叮囑病人按時用藥，然而病人最終因中風而被送去急診。林蘇明醫生指出，如果病人能早一些接受家訪醫療並及時診視施治，或許健康狀況不會惡化至此。
百康仁德家訪項目可為有需要的民眾提供服務，不限於百康仁德的病人，家訪服務醫生還可提供電話或視頻看診，醫療人員可說英文、普通話、廣東話、客家話和福州話。百康仁德家訪服務詳情請致電諮詢：718-290-2907。
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