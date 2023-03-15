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「國醫堂」談不孕不育癥的認識和治療

紐約訊
範樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸、推拿等輔助治療。兩位教授妙手仁心，幫助無數病患恢復健康。
範樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸、推拿等輔助治療。兩位教授妙手仁心，幫助無數病患恢復健康。

位於法拉盛王子街的「國醫堂」，由精通中醫和針灸的範樹國、許英教授主理。兩位教授表示，目前有一部分青年男女結婚後，雖有滿意的家庭和夫妻生活，可就是不能懷孕生孩子。范教授與徐教授經過幾十年中醫臨床醫療實踐和觀察，為廣大讀者從中醫學的角度淺析對不孕不育這個問題的看法和治療，同時也希望本文對不育不孕的適齡男女可以有所幫助。

不孕不育癥是一個全球性衛生問題，影響著全球數以百萬計的育齡人。現有數據表明，全球約有4800萬對夫婦和1.86億人患有不孕不育癥。不孕不育癥是指一年以上未采取任何避孕措施、性生活正常卻沒有成功妊娠的現象，其中又分為原發性和繼發性兩種；繼發性不孕癥是指曾經成功受孕而以後無法懷孕。

不孕不育可能由於男性因素、女性因素、男女性混合因素形成。中醫學經典著作《黃帝內經》有曰：「人始生，先成精，精成而腦髓生，骨為幹、脈為營、筋為剛、肉為墻、皮膚堅而毛發長，谷入於胃，脈道以通，血氣乃行。」人類新生命的生成，首先是父母輩之「精」來完成，這裏的「精」指的是男性的精子和女性的卵子。「精成」，這裏的「成」是指男精女卵都需成熟健康，如此才能完成生兒育女這個過程。

不孕不育究其原因，歸納起來大約有以下幾個方面：

一、男子不育

1. 先天不足

父母親身體不健康，生下孩子虛弱，生殖系統發育不夠健全，當然就不育。中醫治療必先調理，再補益腎氣。

2. 生活環境及工作環境嚴重汙染，傷害到人體生殖系統功能。首先應該遷出或者避開被汙染的環境，隨後通過中醫藥進行對癥調理治療。

3. 後天營養不良，腎臟失去滋養，導致生育能力喪失。在增加飲食營養的同時，通過中醫藥來調補脾腎。

4. 濫交女友、房勞過度，傷及腎臟生育功能。規範自己的生活方式，避免過度的性生活，再調補腎精腎陽。

5. 外傷傷及生殖系統功能所致，可以通過手術治療和中醫對癥調治。

二、女子不孕，原因與男子基本一樣，具體到每一個人，表現各有差異：

1. 先天陽氣不足

女子先天性陽氣不足而長期宮寒，其小腹一直不溫，初次月經則見痛經，疼痛非常嚴重，有時甚至因為痛經而暈厥，必須急救處理。如果一直不曾改變，女子當然不易受孕。中醫藥治療：大溫大補脾腎之陽，祛除體內陰寒之氣。

2. 脾腎陽虛

脾腎陽虛、懷孕困難，即使懷孕也容易流產，有的多次流產稱為習慣性流產。中醫藥治療：溫補脾腎、大補中氣，提升其固精保胎的功能。

三、精神壓力

現代普通人生活壓力大、工作壓力大、社會壓力大、家庭壓力也大，在這種情況下，男子陽萎不舉、女子月經不調，致使男子精子活力不夠、女子卵子異常低迷或者缺失，最終導致不孕。中醫藥治療首先是排除情緒壓力並疏肝理氣，而後調理肝腎使其恢復充沛的生殖能力。

「國醫堂」有幾十年中藥、針灸治療不孕不育的經驗。范樹國教授是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等。通過許教授精湛的施針技術，配合穴位還能達到美容目的。 「國醫堂」增設祛斑增白、抗衰老、治療青春痘等美容項目，運用中國的傳統針灸，安全、有效、無副作用地達到美容效果。

預約請電：929-607-3738，診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York 11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com。

範樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸、推拿等輔助治療。兩位教授妙手仁心，...
範樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸、推拿等輔助治療。兩位教授妙手仁心，幫助無數病患恢復健康。

醫學 手術 法拉盛

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