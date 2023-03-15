陽光稅務承接全美五十州報稅業務 提供個人和公司報稅服務

陽光稅務由領有國稅局「註冊稅務師」及「金融保險 碩士」執照的易繼軍先生主理；他曾任職於H&R Block及多家保險公司，擁有十多個包括證券、保險、稅務方面的執照。該公司承接全美五十州的報稅 業務，提供個人及公司報稅、公司成立/解散、電子報稅(e-file)、稅號/商標/牌照申請、地保公證及文件翻譯等服務，另外還專精理財省稅方面的業務。

眾所皆知，每個住在美國、有收入、符合某些資格規定的人，都有責任申報聯邦所得稅。申報的資格規定不由您的移民身份決定，而是取決於您的收入與其他因素。繳稅和報稅是法律規定，不遵守這項規定或將面臨民事及刑事處罰。那麼，美國的稅務申報涉及哪些範圍呢？

美國是全球稅務申報體制，包括：1. 在美國境內的工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票 買賣收益、房屋租金收入、EB-5移民專案收益等；2. 美國境外主要包括工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票買賣收益、房屋出租收入、特許專利權費等；3. 海外特定金融資產，包括現金存款、基金、股票、PE、信託、持有公司的股份、人壽保險的現金價值等隨時可變現的資產。

美國聯邦稅是以個人所得稅、社會保險稅、公司所得稅為主，此外還有遺產稅與贈與稅、消費稅等。關於新移民的稅務申報問題，通常是指聯邦個人所得稅申報。此般複雜的減免加稅扣除，會計師需要具備全方位的財務資訊，同時掌握且靈活運用免稅扣除額，如此才能為客戶省下可觀的繳稅額。

現今，客戶除了需要請註冊會計師報稅外，會計師還須瞭解顧客的財務狀況，這樣才能正確有效地為顧客達到合理省稅的目的。陽光稅務不僅提供報稅服務，也致力於為客戶提供全方位綜合考慮的理財省稅計畫：報稅前為客戶提供清晰而詳盡的會計報表並制定個人稅務方案，準確快捷地報稅，讓客戶獲得最大層面的各種免稅優惠，合理省稅並獲得理財方面的服務。

具備多年報稅實務經驗的易老闆表示，報稅時的減稅項目因人而異，包括個人減稅額、撫養親屬減稅額、退休金減稅額(IRA)及其他列項減稅額，如醫療費用、州市稅、房貸利息、房地產稅、捐獻等，都可逐項列報減稅。若委託經驗豐富且專業的會計師申報，可為申報人做全面考慮並且有保障，以免若干年後慘遭國稅局查稅或追繳欠稅等問題。固然，正確報稅且合理省稅的前提是當事人必須提供完整且正確的單據資料，這樣報稅師才能給予納稅人最正確合理的節稅方案。

陽光稅務電話：718-887-8044、917-561-7476，地址：36-60 Main St., 2nd FL, Flushing, NY 11354 (37th Ave)。