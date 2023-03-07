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現代汽車榮獲八項大獎

紐約訊
現代汽車Palisade休旅車型。
現代汽車Palisade休旅車型。

現代汽車旗下八款車型榮獲了2023年Car and Driver的編輯首選大獎：Kona、Tucson、Santa Cruz、Santa Fe、Palisade、Elantra N、Sonata、IONIQ 5。編輯首選大獎的獲獎車型為Car and Driver編輯最強烈推薦的汽車、卡車、跨界車及休旅車，從超過四百多款經過評估的車型中脫穎而出。這些車被評為能夠滿足其車款類別需求的最佳車款，同時還提供了卓越的價值和令人滿意的駕駛體驗。

北美現代汽車產品策畫總監Ricky Lao表示：「我們非常榮幸在2023年榮獲八項Car and Driver的編輯首選大獎，獲獎的每一款車型都提供了創新設計、強大且高效環保的動力傳動系統、駕駛人便利性、先進安全功能等，這些因素顯然引起了業界專家及消費者的共鳴。隨著我們現代汽車在休旅車領域的領導地位持續提升，我們對我們獲獎的六款休旅車型感到特別自豪。」

Car and Driver總編輯Tony Quiroga表示：「對於每年購買新車的數百萬消費者來說，購車選擇似乎無窮無盡、令人困惑。我們的編輯首選大獎名單是一個購車榮譽榜和理想的購車資源，從為青少年駕駛人尋找最安全的車型到尋覓一台周末遊憩用的跑車，皆能在這個名單中找到合適的車款。」

於1955年成立的Car and Driver是汽車愛好者的權威雜誌，也是值得購車者信賴的指南。完整的2023年編輯首選大獎名單可在：CarandDriver.com查看。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十二萬四千台車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至北美現代汽車華人粉絲俱樂部以及：www.HyundaiNews.com，查詢更多相關信息。

汽車 休旅 電動車

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