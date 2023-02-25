UMI壽司海鮮自助餐　每晚無限量供應蒜蓉蟹腿和薑蔥龍蝦

UMI自助餐集中外美食於一體，種類口味多到眼花繚亂、難以取捨。

2022年下半年，接手廿年老字號鑫禧自助餐的UMI壽司海鮮自助餐(UMI Sushi & Seafood Buffet)，每晚無限量供應蒜蓉蟹腿和薑蔥龍蝦。該店價格親民、平通全市，飲料也包括在內。周六日全天晚餐每位成人$29；周一至四下午3:30至晚上10點、周五下午3:30至晚上11點，每位$27.99；午餐：周一至五中午11:30至下午3:30，成人每位$16.99。滿65歲，出示身份證明即可享九折優惠。

鄭老闆說，UMI特色供應華人 超愛的海鮮，種類多到爆，如：薑蔥龍蝦、阿拉斯加雪蟹腿、大蝦、釀蝦、椰香蝦、魷魚、蒸蟹、奶酪蟹肉，法式桂花魚、金槍魚(tuna)、清蒸多寶魚、鮭魚和龍利等，其它還有生蠔、小龍蝦、燒烤干貝和蛤蜊等，生猛新鮮、滑嫩肥美。

此外，該店也供應牛肉類的燒烤牛肋排、薯仔牛排、牛仔骨與芥蘭牛；至於雞肉類則有雞柳、炸雞翅、鐵板雞、泰式雞和左宗雞；說到滋養暖胃湯品，該店有草藥雞湯、蛤蜊濃湯、海鮮湯、蟹肉湯、酸辣湯與雞麵湯等；其他種類尚包括壽司、豬肉與甜品等。總之，因應各族裔口味，該店集中外美味於一體，香噴誘人、目不暇接，令人左顧右盼、難以取捨。

位於皇后區皇后村(Queens Village)的UMI自助餐，樓頂高挑開敞、座位寛鬆舒適、動線合理流暢，僑胞不必跑遠就能在交通便利的市區內享受和郊區華人自助餐館一樣超值的美味自助餐，堪稱紐約市 華人之福。開業至今，UMI吸引了大批回頭客，生意愈做愈旺。