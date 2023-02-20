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健康成人護理中心提供優質服務

紐約訊
法拉盛健康成人護理中心，願做長者健康快樂生活的最佳加油站。
法拉盛健康成人護理中心，願做長者健康快樂生活的最佳加油站。

日前於法拉盛新張的「健康成人護理中心」Healthy Adult Daycare LLC位於法拉盛中心地段，醫療、交通和生活機能都相當方便，提供米其林星級健康餐飲、健康文化、娛樂活動等最佳的日間護理服務，一開幕便廣受長者的加入和愛戴。為維持服務品質，該中心招募會員名額有限，有意（有紅藍白卡的長者）報名請務必從速。

成人護理工作最重要的是品質，長者辛苦大半輩子，晚年能得安養是最重要的課題，所以健康成人護理中心對中心的管理和護理員的質素要求特別重視。該中心所有的護理員都經過仔細篩選，保證達到專業標準，同時還需富有愛心和責任心，方便各位長者會員。該中心準備了車接車送，同時安排各科醫生的檢查及講座，提供米其林星級健康餐飲、各種健康文化、娛樂活動等，周全地為長者及其子女考慮。健康成人護理中心從正規的經營到服務的理念上，以照顧長者日間活動為出發點，希望能幫助長者自信、舒適、開心地頤養天年，使兒女們無後顧之憂。

該中心選定法拉盛設址，除了交通方便生活機能強之外，更主要是因為位居各科醫生的大樓，方便長者的健康維護，是法拉盛最新集飲食、娛樂、電影中心和醫療的最佳地點，讓會員可以安全地享受這一切便利。近幾年新冠疫情全球性傳播，公共衛生和健康環境讓所有人面臨著著前所未有的挑戰，尤其對於老年人來說更加是雪上加霜，因此該中心亦非常注重飲食的提供，一切以健康飲食為主，選用最健康的日式米其林標準，讓會員吃得健康、安心。該中心在秉持高品質的服務理念，盡最大努力得到每一位長者的高滿意度，並設法為每個長者的不同健康情況和需求提供量身定制的個性化家庭護理服務，所以開幕之初即廣受長者會員肯定加入。

老人中心是美國政府提供給年老人群的社會福利之一，為他們提供一個得到照顧、娛樂、交友、學習新知識及技能的平台，讓老者有個安享日間生活的地方，也讓兒女們安心踏實，為社會帶來更多的服務和貢獻。如欲加入或考察，請洽電話：917-934-2098；7天/24小時服務專線：646-660-0530；地址：37-12 Prince St, 2A, Flushing, NY 11354（法拉盛王子街37-12，2A室）。

法拉盛健康成人護理中心，願做長者健康快樂生活的最佳加油站。
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法拉盛 老人中心 疫情

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