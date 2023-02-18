頂峰公司老字號好口碑　專業協助業者順利通過各項檢驗

頂峰公司常年服務華人 社區，致力於維護公共安全。公司由華人資深水喉技師(LIC Master Plumber)及執照建築工程師主理，有著超過三十年的豐富工程經驗，設備先進，可為您樓宇的煤氣管線做最徹底深入的檢查，以確保您的生命財產安全。該公司同時也有專人做環保局(DEP)、RPZ年度檢查及消防局(FD)消防系統(Sprinkler System)的月檢報告，多年的耕耘和優質的服務使其在業界獲得了極好的口碑。

據公司的負責人Jeff表示，市府法規152（Local Law 152，2016年）規定，2020年1月開始，本市所有十年或以上屋齡的樓宇，包括三家庭以上住宅樓、商業樓、餐館和洗衣房等，都需要檢查現有的煤氣管線。此法重點：1. 此項檢查只有NYC DOB執照水喉技師(Licensed Master Plumber)或其合格員工(Qualified Individual)經煤氣公司授權後，才能執行此項檢驗報告；2. 檢驗報告要在30天內送交屋主，屋主要在60天內將檢查報告證明送交樓宇局(NYCDOB)；3. 屋主如果無法在檢查到期日(Inspection Due Date)90天後完成DOB的送件，就會可能面臨一萬美金的罰款。根據法規要求，如果樓宇沒有煤氣管線，頂峰建築工程公司的執照建築工程師可簽證 並呈樓宇局(DOB)。

Jeff強調，火災是對人身財產和安全的最大危害，一套完善、合格、質量可靠的防火排風設施是成功事業起步的第一關鍵，企業必須以防火安全為優先，萬事才能後顧無憂。頂峰公司自成立以來，為紐約五大區的華人僑胞、公司、餐館等，安裝、翻修了無數防火系統，且定期進行售後清理檢修和年檢，同時也協助業者合法通過消防局的驗收及消除消防局違例。該公司擁有專業知識和經驗豐富的技術人員和工程師，可根據業者的要求和施工環境的不同進行因地制宜的設計，系統在偵測到火災煙霧等信號後，會立即關閉瓦斯或火源系統，同時阻斷外來通風，並自動及時啟動灑水滅火機制，一整套系統嚴格按照標準流程進行，完全沒有一絲馬虎之處。

頂峰消防系統公司是Amerex和Buckeve高效滅火器總代理，根據消防法規定，只要一商業或開放空間達2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，不然都有可能面臨觸法甚至罰鍰的處境。頂峰還提供維修服務，並領有紐約市 消防局授權執照，可定期前往檢驗並發放檢驗證明，是華人獨家代理的公司，歡迎致電洽詢或公司大宗購買，電話718-321-9588或718-539-8675，地址：134-35 33th Ave, Flushing, NY 11354。