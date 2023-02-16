把握產後關鍵時刻這些檢查缺一不可

本期講座由張子玲醫師主講，搭配同步中文口譯。

歷經10個月全心全力孕育生命的時期，產後的數週對媽媽而言是恢復與調適的重要關鍵期，所有媽媽都應當好好把握這段時期，才能讓自己的身心狀況恢復到健康無虞的狀態。

世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)已連續三年合作，聯手推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年是第四年，第一支線上講座《優化產後護理Optimizing Postpartum Care》已於5日，在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道上線，由婦產科醫師、紐約長老會皇后醫院婦產科門診中心主任張子玲醫師(Cindy Chi-Ling Cheung, MD FACOG)擔任主講人，並透過同步口譯給予觀眾關於產後護理的正確觀念與最新資訊。

以下為本期影片摘要：產後的幾周是婦女及嬰兒的關鍵時期，為長期健康和幸福奠定了基礎。為了優化婦女和嬰兒的健康，產後護理應該成為一個持續的過程，而不只是單一次的，並應根據每位婦女的個人需求提供量身定制的服務和支持。建議所有女性在產後的前3週內與其婦產科醫生聯繫，初步評估後根據需要進行持續護理，並在不遲於分娩後12 週內進行全面的產後檢查，包括對身體、社會和心理健康的全面評估，如心情和情緒健康、嬰兒護理和餵養、性生活/避孕和生育間隔、睡眠和疲勞、產後身體恢復、慢性病管理、健康維護等(ACOG Committee Opinion)。

欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq2，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取價值$25的亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！

紐約長老會皇后醫院婦產科中心位於皇后區新鮮草原。作為一個提供全方位婦產科服務的綜合中心，該院熱衷於為婦女在生命各個階段及各方面提供優質的醫療服務，包括從青春期到更年期的醫療保健，同時也提供宮頸癌和乳腺癌篩查等。該院從幫助個人和夫婦為懷孕做好準備並設定目標的計劃生育，到孕期、分娩、產後以及過渡到持續的女性健康，提供全面的醫療護理。純母乳餵養對母親和嬰兒的健康也很重要，還可以促進親子關係，紐約長老會皇后醫院擁有經過認證的哺乳顧問，可為母親提供支持。如需更多信息，請致電： 718-888-9121，或聯繫社區健康發展部：718-670-1178。