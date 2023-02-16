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把握產後關鍵時刻這些檢查缺一不可

紐約訊
本期講座由張子玲醫師主講，搭配同步中文口譯。
本期講座由張子玲醫師主講，搭配同步中文口譯。

歷經10個月全心全力孕育生命的時期，產後的數週對媽媽而言是恢復與調適的重要關鍵期，所有媽媽都應當好好把握這段時期，才能讓自己的身心狀況恢復到健康無虞的狀態。

世界日報紐約長老會皇后醫院(NYPQ)已連續三年合作，聯手推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年是第四年，第一支線上講座《優化產後護理Optimizing Postpartum Care》已於5日，在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道上線，由婦產科醫師、紐約長老會皇后醫院婦產科門診中心主任張子玲醫師(Cindy Chi-Ling Cheung, MD FACOG)擔任主講人，並透過同步口譯給予觀眾關於產後護理的正確觀念與最新資訊。

以下為本期影片摘要：產後的幾周是婦女及嬰兒的關鍵時期，為長期健康和幸福奠定了基礎。為了優化婦女和嬰兒的健康，產後護理應該成為一個持續的過程，而不只是單一次的，並應根據每位婦女的個人需求提供量身定制的服務和支持。建議所有女性在產後的前3週內與其婦產科醫生聯繫，初步評估後根據需要進行持續護理，並在不遲於分娩後12 週內進行全面的產後檢查，包括對身體、社會和心理健康的全面評估，如心情和情緒健康、嬰兒護理和餵養、性生活/避孕和生育間隔、睡眠和疲勞、產後身體恢復、慢性病管理、健康維護等(ACOG Committee Opinion)。

欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq2，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取價值$25的亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！

紐約長老會皇后醫院婦產科中心位於皇后區新鮮草原。作為一個提供全方位婦產科服務的綜合中心，該院熱衷於為婦女在生命各個階段及各方面提供優質的醫療服務，包括從青春期到更年期的醫療保健，同時也提供宮頸癌和乳腺癌篩查等。該院從幫助個人和夫婦為懷孕做好準備並設定目標的計劃生育，到孕期、分娩、產後以及過渡到持續的女性健康，提供全面的醫療護理。純母乳餵養對母親和嬰兒的健康也很重要，還可以促進親子關係，紐約長老會皇后醫院擁有經過認證的哺乳顧問，可為母親提供支持。如需更多信息，請致電： 718-888-9121，或聯繫社區健康發展部：718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目做深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為超過7萬名觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
產後恢復期對媽媽來說至關重要，世界日報線上健康講座影片幫助您瞭解產後護理的正確觀...
產後恢復期對媽媽來說至關重要，世界日報線上健康講座影片幫助您瞭解產後護理的正確觀念與最新資訊。

紐約長老會皇后醫院 疫情 世界日報

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