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麥當勞首推Cardi B和Offset雙份套餐 限時名人套餐與您一同分享愛意

紐約訊
麥當勞首推Cardi B和Offset雙份限時名人套餐，與您一同分享愛意。
麥當勞首推Cardi B和Offset雙份限時名人套餐，與您一同分享愛意。

許多麥當勞的粉絲都知道，如果您心愛的人能在麥當勞說出您必點的餐飲，包括喝咖啡加不加奶糖之類的，這顯然是不折不扣的真愛體現。當然，無論您選購什麼餐飲，兩個人一起分享，甜蜜滋味便是無窮的。

為了替這個濃情蜜意的季節再添愛意，麥當勞將首度推出以麥當勞終身粉絲自居的Cardi B和Offset名人雙份套餐，不管是和您的另一半、伴侶、閨蜜或介於上述關係之間者分享，都恰到好處。麥當勞的粉絲們可以自2月14日起，光臨全美參與活動的麥當勞餐廳，選購Cardi B和Offset套餐，內容包括他倆的必點餐飲和在約會夜分享的最愛。

* Cardi B的經典麥當勞起司漢堡，搭配香濃BBQ燒烤醬和大杯可口可樂

* Offset的Quarter Pounder加起司和大杯柑橘口味Lavaburst；

* 至於分享的部分，自然少不了受到眾多人喜愛的大包薯條和熱騰騰、香酥酥的蘋果派了！

Offset表示：「以我的親身經歷而言，麥當勞絕對是約會夜的首選。約會不一定要非常奢華，和對象一起享受美食、共度歡樂時光、創造新的回憶，這樣就足夠了！」

多年來，粉絲已經上傳了無數與心裡那個特別的人在麥當勞約會的畫面，從得來速約會到慶祝情人節，從訂婚相片到婚禮現場，甚至還有粉絲趁著享用麥當勞必點餐飲之際向對方提出了情定終身的請求。

Cardi B表示：「無論是約會夜或是在錄音室工作到很晚，如果肚子餓了，我就會讓Offset帶我去麥當勞。現在Offset和我有了以我倆為名的專屬套餐，我希望所有的粉絲都去品嚐一番，尤其是加了BBQ燒烤醬的滋味！」

Cardi B和Offset套餐將以受到愛的季節啟發，呈現特製的趣味包裝，其中包括一張懷舊式情人節卡片，讓粉絲看後會禁不住要求那個特別的人共享美味餐點。麥當勞歡迎您從今年的情人節開始，分享Cardi B和Offset專屬套餐，體驗一下愛的美妙滋味。

*Cardi B和Offset套餐可在全美參與活動的麥當勞餐廳，通過麥當勞應用程序、得來速、麥當勞送餐服務McDelvery或堂食提供。麥當勞送餐服務McDelivery在參與送餐服務的餐廳提供，價格可能高於堂食。

麥當勞 可口可樂 咖啡

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