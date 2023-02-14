榮昌新鮮火鍋套餐大賣

榮昌椰皇新鮮走地雞火鍋套餐，用一隻當天的活殺雞，配以8種配菜+湯底、調料，買回家燒上水就可享用，十分方便！

法拉盛 榮昌肉食品公司推出的各款火鍋套餐，憑藉食材新鮮、配菜品種豐富而聞名大賣，附近三州的客人更可通過生鮮外賣平台購買，當天送貨，紐約的客人可隨時上門選購。

榮昌推出的新鮮火鍋套餐包括：黑豚肉火鍋套餐$49.99、肥牛火鍋套餐$49.99、羊肉火鍋套餐$49.99、椰皇新鮮走地雞火鍋套餐$69.99、特級澳洲和牛火鍋套餐$79.99、日本A5和牛火鍋套餐$89.99等，每款套餐都有8種配菜+湯底、調料，買回家就可一起享用，十分方便！

榮昌門市店的火鍋專櫃有：高質火鍋肉類、魚滑、蝦滑、豬肉滑、魚丸、肉丸、調好味的新鮮預制菜、松板肉、和牛、加拿大帶子等，還有活殺水鴨和各種新鮮家禽供應，供客人自行選擇。

榮昌的市場定位是以高質素的肉品和餐館級現做手工點心為主打，在華人超市和肉店行業中獨樹一幟，目標是滿足那些追求高質食材客人的需求。榮昌肉食品公司的牛肉是每週從賓州農場運來的18個月大黑安格斯牛仔肉，吃草長大、牛肉質量佳，是有機牛肉。榮昌供應T骨牛扒(T BONE STEAK)、肋眼牛扒(RIB EYE)及其它部位的牛肉供應，其售賣的羊肉、豬肉等亦是美國肉類，品質比一般坊間的肉店更佳。榮昌肉食品公司同時供應各式調好味的預制肉類，大家回家稍作蒸煮就可享用。

精製手工點心是榮昌的另一大賣點，其自設手工點心工廠，由專人每天手工精製各式精美點心，用料新鮮、份量足、味道正宗，專門供應曼哈頓各大高級餐館，同時供應門市店內顧客。榮昌供應的點心包括傳統香港 點心系列、上海點心系列等，品質不是那些大型機製冷凍點心可比。

榮昌特別設了一個「香港製造」的冷凍櫃，陳列來自香港的食品，如陳記點心、咖哩魚蛋、雲吞皮、超薄餃子皮 等，全部香港運來，帶給大家原汁原味的香港味道。榮昌還特別進一些高質量乾貨，以香港、新加坡貨為主，店內同時供應新鮮出爐的西點、咖啡、港式奶茶等。