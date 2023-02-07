我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾指通膨放緩 道指漲逾250點

世界OnAir／她拿工作簽被裁 1個月找到下家還加薪

華埠客家食府「客棧」獲主流新聞網好評

紐約訊
現代優雅的華埠客家食府「客棧」。
現代優雅的華埠客家食府「客棧」。

開業不到一年的紐約華埠客家食府「客棧」，新年前被主流媒體Digital Journal 評為紐約十大中餐廳，與歷史悠久的順利園、南翔小籠包等相比肩，短短數月客棧的進步不可謂不神速。日前ABC電台專訪華埠新年傳統，亦在「客棧」進行。

Digital Journal的文章評論：「曼哈頓唐人街新開張的客家菜館「客棧」，為傳統客家菜餚注入了現代優雅氣息，其菜單以家常客家菜餚為特色，注重高品質的食材和技術，既舒適又美味。」

「客棧的亮點包括客家鹽水雞、客家釀豆腐和客家紅燒五花肉。客棧擁有兩層裝飾高雅的樓層和私人包間，是大小團體的完美選擇。我們最喜歡的大型聚會菜是客家盆菜—一種大型家庭式肉類、海鮮和蔬菜盛宴，集有各種經典的客家風味。

「客棧」是華埠一的客家菜館，除了受廣大客屬鄉新喜歡外，亦廣受大眾歡迎。餐館負責人表示，客棧主打傳統客家風味，經典菜式包括客家燜鴨、客家鹽水雞、客家釀豆腐、客家過橋豆腐、養生老火燉湯等菜式，出自於客家菜式風味做法，同時亦供應龍蝦、大蟹等各類生猛海鮮粵菜，如龍蝦炒糯米飯，北菇海參花膠菜膽、香煎大龍利等等。

客棧價格實惠親民，承接預訂私房宴席，由於裝潢雅致，有品味，「客棧」是家族聚會、壽筵喜宴、商務派對等聚餐的好去處之一。

客棧餐廳地址：11 Division Street, New York, NY 10002；預訂熱線：212-941-6888；網址：www.hakkacuisine.nyc；微信號：hakkanyc；電郵：[email protected]

現代優雅的華埠客家食府「客棧」。
現代優雅的華埠客家食府「客棧」。

華埠 微信 曼哈頓

上一則

最冷的一夜睡庇護所 亞當斯：溫暖

下一則

紐約市府雇員新冠強制接種令 2月10日取消

延伸閱讀

東灣台山同鄉會成立22周年 春宴歡慶

東灣台山同鄉會成立22周年 春宴歡慶
搶劫偷竊頻發 芝9分局連發4警訊

搶劫偷竊頻發 芝9分局連發4警訊
紐約詩畫琴棋會吳國雄 「牛哥雅集」展鄉情

紐約詩畫琴棋會吳國雄 「牛哥雅集」展鄉情
華埠元宵街會人氣旺 疫後首見熱鬧場面 帶動店家生意

華埠元宵街會人氣旺 疫後首見熱鬧場面 帶動店家生意
3年來首次 屋崙華埠元宵夜市

3年來首次 屋崙華埠元宵夜市

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸
王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐