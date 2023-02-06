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張德海律師談紐約州無爭議離婚

紐約訊
張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年的經驗。
張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年的經驗。

熱戀男女因相愛而選擇走上紅毯，婚姻中的怨偶卻因不一而足的理由選擇勞燕分飛。絢麗人生有緣相伴，情盡則各尋海闊天空，無須懷憂生恨。找個律師保障自身在逝去婚姻中的權益，然後華麗轉身，展開人生新章節。執業於紐約地區的張德海律師針對無爭議離婚提出其專業見解，給正在尋求解決方案的僑胞做參考。

張律師指出，無爭議離婚要求夫妻雙方都同意離婚，而且對子女的監護權、撫養權、夫妻贍養費、房產、資產等婚姻財產方面毫無分歧。一般來說，在紐約州的無爭議離婚可以通過以下步驟進行：1. 準備所有的離婚文件，並由提起離婚申請的一方向法院購買案子號碼。2. 將帶有案件號碼的相關文件送達被告方。3. 被告方簽字之後，將原版文件寄回。4. 原告將所有文件準備妥當後呈送法庭。5. 法官批准後，原告自行去法庭取回批准書，並送達被告。無爭議離婚的情況下，在紐約市可從文件遞交給法院之日算起，於四個月到半年左右時間完成離婚儀式。紐約州沒有快速離婚的服務，有當事人為了快點離婚就去拉斯維加斯辦快速離婚，美國移民局有時拒絕承認這樣的離婚有效，結果是離婚結婚幾年後還要重來一次，勞命傷財。

在離婚理由方面，2010年之前紐約州規定夫妻離婚一定要證明對方有過錯，主要離婚理由有以下：1. 一方受到另一方的虐待，包括精神上或肉體上的虐待，如動手或者謾罵；2. 拋棄，指一方離家出走一年以上，或夫妻一方強行把對方拒之門外，且時間超過一年以上，又或者夫妻一方拒絕過性生活超過一年以上；3. 監禁或服刑，若一方服刑超過三年以上，另一方可提出離婚；4. 通姦、外遇、第三者介入；5. 雙方有簽分居協議一年以上，即可提出離婚。2010年8月16日，紐約州州長簽署了法律，根據新法律，除了對方有過錯可以提出離婚以外，如果任何一方認為婚姻已經「不可挽回地破裂」超過六個月，則無需證明對方有任何過錯即可提出離婚；無過錯離婚是對有過錯離婚的補充而不是替代。

絕大部分紐約州的居民都可以在紐約州提出離婚，案子啟動時的具體居住要求如下：1. 夫妻任何一方在紐約州居住超過兩年；2. 導致離婚的理由發生在紐約州，夫妻任何一方在紐約州居住超過一年；3. 夫妻結婚後曾經在紐約州一起居住過，而且一方現住紐約州超過一年；4. 夫妻在紐約州登記結婚，而且一方現住紐約州超過一年；5. 夫妻都在紐約州居住，導致離婚的理由發生在紐約州。 以上符合任何一項，都可以在紐約州提出離婚。夫妻都是外州居民，則不可以在紐約州提出離婚。家在紐約州但人在外州上班的，依然可以在紐約州提出離婚。水牛城和羅徹斯特都屬於紐約州，不是外州。

張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有超過20年的經驗，律師樓地址：飛越皇后大樓九樓G室(136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354)，電話：718-463-1111，網址：www.dehailaw.com。

紐約州 移民局 紐約市

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