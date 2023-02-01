范樹國和許英教授談中醫藥針灸治療頸椎病

「國醫堂」由豐富經驗的范樹國中醫教授（上）和許英中醫教授（下）主理。

位於法拉盛 王子街的「國醫堂」中醫診所，由豐富經驗的范樹國中醫教授和許英中醫教授所主理。

范樹國教授是紐約法拉盛「國醫堂」和「紐約中美文化藝術交流中心」的董事長，同時也是中醫學 教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。他從事中醫臨床和中醫教學工作五十餘年，受中國衛生部委託參加在紐約舉辦的「第四屆世界針灸大會」後，定居於紐約，二十多年來治療過的病人不計其數。

范教授重點介紹，許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長於治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等；同時還能幫助調理新冠後遺症，如咳嗽、胸痛、嗅覺味覺減退或消失、身體乏力等。

「國醫堂」的范樹國和許英兩中醫學教授談到有關中老年常見的頸椎病的治療時，范樹國教授介紹說：「頸部是連接頭部與人體軀幹的組要組織，它包括皮膚、肌肉 、經脈、絡脈、筋和骨。但是，中醫的治療方法既簡單又直接，治療作用非常好、止痛快、效果快。目前，中醫藥針灸巳經是世界各國醫療機構治療頸椎病的首選。」

一般來說細分頸部，由淺入深分為：皮膚、淺筋膜、頸深筋膜、肌肉。 深筋膜又分為淺、中、深三層，在淺、中層與深層間形成的鞘內，容納通過頸部的氣管、食管及血管。 最重要的是，頸內分佈有大量的神經系統上下相連，間接主管著人體的生命中樞和運動中樞。

這裡討論的頸椎病，是一般性的頸部疼痛、強硬、不能上下左右伸展低屈和轉側症狀的疾病，多由中老年人骨質疏鬆、機體退化出現的韌帶增厚變硬或者增生骨刺，椎間盤脫水和痿縮導致椎間盤脫出。還有就是椎間管狹窄，椎管為椎骨內部的空間，脊髓和神經根由此通過並延伸至全身各處，如果脊髓或神經根受到擠壓，可能會出現壓迫周圍肌肉神經組織的症狀並形成頸椎病綜合症。

頸椎病又稱頸椎綜合症，是頸椎骨關節及其周圍肌肉和軟組織發生的病變，它包括骨關節炎、增生性頸椎炎、頸神經根綜合症、頸椎間盤脫出症的總稱，中老年人居多。頸椎病是一種以退行性病理改變為基礎的疾患，主要由於頸椎長期勞損、骨質增生，或椎間盤脫出、韌帶增厚，致使頸椎脊髓、神經根或椎動脈受壓，出現一系列功能障礙的臨床綜合症。隨著年齡的增長，構成後背骨骼和頸部骨骼的結構會逐漸出現磨損。