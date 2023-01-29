世界日報及眾企業攜手賀歲　在時報廣場大屏幕與您聯袂鴻兔大展

世界日報

掃描二維碼瀏覽世界日報2023時報廣場全球賀新春活動網站並觀看視頻。

現今無論是企業或個人，均講究品牌形象的經營，逢重大節慶，不少企業更把握機會，透過高端的媒體渠道，向其目標客戶宣傳其優質品牌形象。紐約時報廣場一號樓大屏幕是世界上最有價值的地標建築，屏幕總高度達280呎，人車流量每天高達50萬，是公認最具標誌性的廣告巨塔，各大企業品牌皆以廣告登上時報廣場1號樓大屏幕為榮。世界日報很榮幸能連續第四年帶領眾優質企業品牌、宗教團體、藝術名家等，聯手製作洋溢喜慶的賀年廣告，自一月二十日起，一連四天的晚上9時正，在時報廣場一號樓大屏幕向民眾祈福拜年，與民眾共慶新歲！

今年與本報攜手拜年的商家空前踴躍，共計有22家企業品牌、宗教團體、藝術名家等參加，無不極費心思、絞盡創意，嘔心製作别具匠心的賀年影片，為民眾呈現賞心悦目的視覺饗宴。當天錯過拜年影片的民眾，現可安坐家中，點擊以下連結觀看：https://www.worldjournal.com/topic/2023lunarnewyear，或掃瞄二維碼，與眾商家一起集福聚氣，為鴻兔大展的一年揭開序幕。

今年錯過與世報攜手在時報廣場大屏幕聯袂賀歲的企業商家，明年天降祥龍更令人期待，千萬別再錯過，務必提早與世界日報工服中心預約接洽：718-746-8889（分機號6345）。

•【子漢集團】

子漢集團成立於2015年，專注於餐廳品牌規劃與設計。作為行業的引領者，它基於豐厚的經驗、服務案例和對行業的深刻洞察，為客戶提供戰略規劃與原創設計，協助客戶在餐飲市場創造嶄新的價值。子漢集團的核心業務包括餐廳品牌戰略規劃、餐廳場景體驗設計、供應鏈管理和整合行銷全流程服務。

目前子漢集團旗下擁有14家餐飲品牌，包括：兩次登上美國時代廣場的傳奇中國燒烤品牌「友情客串」；以北京烤鴨、小籠包、烤魚等為招牌菜、唯一獲得米其林2022年推薦的傳統中餐廳「江南」；法拉盛第一家高顏值法式甜點專賣店「一盎司」；新中式輕奢茶飲品牌「鹿角巷 THE ALLEY」；三食雲南過橋米線；音樂主題餐吧「燃極」。

子漢集團祝願大家在新的一年裡，工作順利、家庭幸福、身體健康、萬事如意！期待合作共贏，共譜美好未來的嶄新篇章。

•【Tooger】

Tooger的創立如同許多美國知名全球品牌一樣，如：Google、Yahoo、Apple、YouTube等，始於「車庫文化」。其總公司創立於2015年，2018年開始做FBA卡派，2020年已成為Amazon FBA卡派最大的運營商之一。

該公司深信，通過辛勤的耕耘及不斷的努力，從一生二、二生三、三生萬物的原則之下，一步一腳印地和全體員工同仁共同打拼，如此才能有機會立足在物流世界的領域裡；「以人為本」的宗旨，使得該公司將員工和客戶的「安全」福祉始終放在第一優先順位。Tooger堅信，凡事只要有決心、有毅力，事情終究會成功！

•【淘租公】

作為加州執行量第⼀的Home Staging公司，淘租公⼀直秉持著專業引領行業潮流的標準，累計服務了超過1000名屋主和Agent，服務的房屋總值近30億美金。淘租公 (TAO) 作為綜合服務平臺，不僅提供Home Staging的業務，同時也為長短租房、豪宅、學生公寓等提供整體設計服務；目前業務橫跨全美各大城市：洛杉磯、拉斯維加斯、聖地亞哥、南 卡、北卡、夏威夷、鳳凰城等。

淘租公 (TAO) 宣導環保，力求打造⼀個可持續發展、流動的家居生態圈。用心為每⼀位客人打造 Dream house，這是淘租公 (TAO) ⼀直以來所追求並為之努力的事！

•【美國夢】

美國夢超級購物娛樂中心位於美東紐約大都會核心地帶的新澤西州東拉瑟福特市(East Rutherford)，與曼哈頓中城隔岸相望，車距只有5英里(miles)，駕駛需約15分鐘。

美國夢超級購物娛樂中心占地約150英畝，全部建完後共600萬平方呎（約60萬平方米），將是全美第一大的綜合性商業中心。目前已開業的一期共300萬平方呎（約30萬平方米），有20多個大型娛樂專案、超過400家零售和餐飲商鋪。二期300萬平方呎，將有4家五星級酒店共2,000個房間、一家賭場casino以及大型國際會展中心等配套設施。

美國夢的娛樂和餐飲部分在整個專案中占比超55%，而零售只有45%，就是強調項目的核心競爭力是體驗。美國夢的娛樂體驗豐富度之高，早已超出mall的傳統範疇，它具有Amazon-proof(抗電商)能力，是未來購物中心的典範。歡迎民眾前往體驗，地址：1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073。

•【廣西螺霸王】

廣西柳州街頭，螺螄粉店隨處可見。這碗起源於20世紀七八十年代夜市的地方小吃，如今是柳州最亮眼的新名片之一。

2021年，螺霸王洛維產業園正式投產，產業園占地53.98畝、投資 4.5億元，車間建成總面積約8萬㎡、日產約150萬包，日均有超過550萬袋柳州螺鰤粉從柳州發往世界各地，是目前柳州螺螄粉企業中規模最大、車間內生產線的自動化/智慧化/視覺化/資料化程度最高的工廠。

接下來螺霸王將繼續以龍頭之勢，朝著年產值50億元的目標發展。在2023兔年新春來臨之際，螺霸王給全球華人 華僑拜年，祝大家新春快樂！

•【娃哈哈】

杭州娃哈哈集團有限公司創建於1987年，作為在中國乃至全球極具影響力的頂尖食品飲料製造商，企業規模和效益連續20年處於行業領先地位，現已發展成為中國規模最大、效益最好的食品飲料生產企業，位居中國企業500強、中國製造業500強、中國民營企業500強前列。

娃哈哈品牌的產品涵蓋包裝飲用水、蛋白飲料、碳酸飲料、罐頭食品、乳製品等十餘類200多個品種，其中純淨水、AD鈣奶、營養快線、八寶粥是家喻戶曉的國民產品。近年，娃哈哈開始了有關健康產品的研發及產業化項目，努力為國人健康做出貢獻，同時大力發展智慧製造等高新技術，推動製造行業從「中國製造」邁向「中國創造」。

•【烏江榨菜】

「下飯拌面香，怕鹹吃烏江。」一口鮮脆爽口的烏江榨菜不僅是國內家家戶戶的常客, 還因其「鮮脆爽口」的獨特口感受到民眾們的青睞，遠銷海外並出口到52個國家，全球熱銷150億包，是涪陵榨菜中的代表性品牌。

烏江榨菜的原材料和匠心工藝難以分割，如此才能實現產銷國外、頻頻出圈的好成績。目前，烏江榨菜參與制定5項國家行業標準、528項各類企業技術標準，擁有14項專利、13條榨菜自動化生產線以及100多台世界一流自動化設備，成為行業發展的有力推動者和領航者。作為行業龍頭企業，烏江榨菜勇於承擔責任並推動行業進步，積極帶領行業不斷邁上一個新臺階。

在此新春佳節來臨之際，烏江榨菜祝全球華人華僑闔家團圓、新春吉祥！

•【冰峰】

西安冰峰飲料股份有限公司始創於1948年，是陝西省大型龍頭飲料、陝西省大型骨幹飲料製造企業，其生產的「冰峰」汽水迄今已有七十多年歷史。

憑藉穩定的產品品質、完善的銷售網路，「冰峰」牌果味碳酸飲料薪火相傳、與時俱進，不斷發展創新。 2012年，冰峰易開罐全新上市，以其靚麗的橙色包裝及不變的經典口味席捲消費市場。在業內，冰峰率先通過ISO9001-2000品質管制體系認證、國家食品品質安全QS標誌認證、國家計量C標誌認證。

七十年以來，冰峰一直用堅持和誠信服務每一位消費者，以文化引領產業發展，始終力求口味、習慣與餐飲美食高度契合，使廣大消費者在暢飲冰峰時能充分領略文化冰峰創新多元發展帶來的新體驗和新感受。

•【劉一泡】

羊肉泡饃簡稱羊肉泡、泡饃，尤以陝西西安最享牛/羊肉泡饃盛名；它烹製精細、料重味醇、肉爛湯濃、肥而不膩、營養豐富、香氣四溢、誘人食欲，食後回味無窮。

「劉一泡」品牌創建於2017年，自創建以來為客戶提供最好的產品、良好的技術支援、健全的售後服務，逐漸成為行業內知名企業。「劉一泡」致力於將正宗陝西味道推向全國、走出國門，目前已遠銷美國、加拿大、英國、德國、荷蘭、澳大利亞、馬來西亞等十幾個國家。

專注營養速泡美食的「劉一泡」不光做速食泡饃品類，未來還會繼續深耕方便食品領域，從泡饃產品出發，圍繞客戶對便捷食品的需求推出更多更好的速泡類產品。

•【紐約人壽】

每逢春節，華人都會放炮竹、送紅包、向長輩拜年，以此慶祝這個歷史悠久的傳統節日。全美第一大互惠人壽保險公司——紐約人壽，今年透過時報廣場一號大屏向全球華人拜年。紐約人壽這支以「愛」為訴求的賀年短片，在人人歡慶當下、喜迎未來之際，也提醒大家銘記過往：充滿「愛」與「責任」的節慶才能在數千年間傳承生命中的美好。

2020年新冠肺炎期間，紐約人壽基金會與Cigna醫療保險 公司成立The Brave of Heart Fund，為疫情間不幸喪失寶貴性命的醫護人員及其家庭提供經濟援助。2021年，美國社會興起仇恨亞裔風潮，紐約人壽公司總裁Ted Mathas聯合全美150家各產業翹楚公司總裁，發表「總裁誓言」(CEO Pledge)，強烈譴責仇恨亞裔的現象。

愛與責任，凝聚人們一同傳承生命中美好的心。紐約人壽陪伴社區走過過去三年艱困低迷的時期，正如它陪伴全美民眾安然渡過過去177年間各種大大小小的時代性考驗。

•【紐約畫廊】

紐約畫廊的宗旨是促進中西文化藝術交流，以專業的視角，將推動中國文化走向西方作為己任，讓世界瞭解中國、讓中國藝術展現世界，為中國畫家提供一個展現自己的平臺。

紐約畫廊為中國畫家提供個性化展覽服務，是藝術交流活動的平臺，可為有需求的畫家提供各種寫生體驗， 舉辦中外藝術家見面交流，以不同的視角與收藏家探討藝術作品的魅力與價值，為中國畫家打開一扇與西方藝術家、收藏家見面交流的視窗。

•【海之滴】

在日本的嚴格控制管理下生產製造、透過精密儀器提取煉製的「海之滴褐藻糖膠」，是通過多項國際規格標準認證、銷售近20年、遍及45個國家、品質優良、安全無虞的天然輔助食品。目前市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，「海之滴褐藻糖膠」同樣通過了國際認證機構SGS和美國FDA的檢驗，確認安全合格並且沒有輻射污染。

與其他褐藻糖膠品牌不同的是，海之滴專利配方是專門針對重症病患所設計的。日本褐藻糖膠研究所花費四年時間，對各種癌細胞株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方。海之滴自成立以來，一直堅持用最高標準為客戶提供最安全有效的產品。

•【安保健康保險】

安保健康保險是一家健康與保健公司，提供保險計劃、初級和專科治療以及健保解決方案。安保為全美最大的非營利醫療保險公司之一，向紐約三州交界地區的300多萬人提供健康保險服務，旗下包括ConnectiCare（一個康涅狄格州領先的健保計劃之一）、卓護醫療中心（一個初級和專科治療診所）、WellSpark (一個數碼保健公司）。

安保健康保險始於1930年代的大蕭條時期，走出艱難時期後，人們誕生了醫療保險的構思：如果發生事故或生病，該系統可以保護人們在日常生活中免受經濟損失。兩家早期成立的健康保險公司——團體醫療保險(GHI)和大紐約健康保險(HIP)，合併成為了今日的「安保健康保險公司」。80多年後的今天，安保仍一如繼往地為幫助客戶及社區創建更健康的未來而努力。

•【恆信理財】

服務華人社區已有27年之久的恆信理財，多年來一直幫助民眾實現他們的財務夢想。恆信理財在紐約和新澤西都設有辦事處，配以經驗豐富的金融專業團隊，隨時為僑胞提供全方位的金融理財方案。恆信理財在雙語理財專業業務和員工培訓上投下了巨額資金，力求以無障礙的溝通方式，讓每位僑胞皆可獲得最專業合宜的服務；「以人為本，因為每個人都值得被守護」是恆信理財多年來的宗旨。

27年來，恆信理財專業提供：人壽保險、傷殘收入保險、各類股票基金投資、長期護理保險、退休金及401K計劃、單筆投資即期年金、固定/可變年金;大學儲蓄計劃、個人投資、跨國資產規劃、企業規劃、企業主管福利規劃、社安金計劃及遺產轉移、各類信託等服務。更多資訊，請瀏覽：www.GreaterHudsonFinancial.com。

•【ABI家庭護理公司】

ABI家庭護理公司是取得紐約州衛生部許可的家庭護理機構，作為業內最專業可靠的家庭護理機構，ABI已為紐約五大區和長島拿騷縣、薩福克縣的兩萬多名患者提供全面日常家庭護理服務，包括但不僅限於協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務；所有家庭護理員都經過政府認證和嚴格背景調查，全部持有專業護理執照、符合紐約州衛生局要求、接受過完整的犯罪背景調查、瞭解最新的行業趨勢和實踐。

ABI家庭護理公司成立於2007年，一路上堅持「奉獻愛心，呵護健康」的準則，成為了民眾首選的護理機構。多語種員工是ABI家庭護理公司的重要資產，可針對性地服務來自不同地區和國家的患者，讓溝通無障礙、交流更融洽。ABI家庭護理公司一直致力於提高服務質量和增強客戶體驗，對於能為各種不同文化背景的患者提供服務，ABI家庭護理公司深感榮耀。

•【淨土法門中心】

淨土法門中心位於達拉斯理察遜市(Richardson)中國城(China Town)附近，由台灣華藏佛教圖書館創辦人韓鍈館長和居士們共同護持，以淨土念佛法門為接引，不分宗派，弘護佛所說法。

淨土法門中心定期舉辦念佛共修禪修佛法夏令營中/英文佛法班及佛法咖啡講座，同時藉YouTube和Zoom做實況轉播和教學輔助。

淨土法門中心祝福大家新年吉祥、身體健康、智慧增長！

•【詹秀蓉老師】

詹秀蓉女士是國際知名書法家，目前為台灣中華國際觀光協會名譽理事長。她一生奉獻給社會，為世界祈福抄寫經文，用各種形式呈現墨寶，是兩岸乃至全世界第一人。詹秀蓉女士一生貢獻給佛菩薩，創造不少奇蹟，愛的足跡踏遍全世界，歷年來得獎無數，堪稱「曠世奇才」。

2023年，詹秀蓉女士發願要為廣大社會民間付出更多，將以個人的號召力邀請更多企業家一起走上愛的道路，取之社會、用之社會，向民間普及更多愛的力量。為此，除了規劃無限場次的義賣活動外，詹秀蓉女士將成立詹秀蓉基金會，在宣揚中華書道藝術的同時體驗生命的真諦，藉由佛經作品傳達源源不斷的暖流，讓大愛撫慰受傷的靈魂，也讓佛法慈悲包容的精神擴散至世界的每一個角落。

•【威剛集團】

作為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠及台灣第19大國際品牌，威剛科技以無比的速度及靈活性提供創新產品與服務，積極回應消費者與市場需求，致力於為全球消費者提供創新且多元的科技服務。

威剛科技品牌布局全球超過110個國家，不間斷為「ADATA」品牌注入全新能量。除主要產品記憶體外，威剛科技亦提供完整工業應用解決方案、電競產品、商用電動車與AI智能機器人等多元產品。

威剛重視企業對社會的許諾與責任，認為正向、主動、積極的企業文化有益於公司的穩健成長。為追求多方共榮，威剛關注多元共融、社會弱勢、永續教育等面向，落實「取之於社會，用之於社會」的理念。未來，ADATA將持續以「蜂鳥精神」作為品牌核心，展現靈巧敏捷的應變能力、創新突破的科技實力，以推動創新科技未來並回饋社會為己任，落實「引領美好未來」的理念。

•【霹靂集團】

霹靂國際多媒體是臺灣著名的電視布袋戲企業，代表作品為「霹靂布袋戲」系列作品，至今已推出近80部、超過3,000小時的劇集故事，誕生4,000多個英雄人物。30多年來，靠著不間斷的IP創作及一條龍的影視製作，霹靂集團橫跨電視及電影產業，從臺灣出發，作品風靡至日本，更登上世界最大串流服務平台Netflix。

雲林黃家布袋戲在臺灣已有百年歷史，第一代黃馬是「錦春園」布袋戲團掌門人，將布袋戲傳入臺灣；第二代黃海岱創立的「五洲園」是臺灣布袋戲最大門派，臺灣布袋戲界尊稱其為「通天教主」；第三代黃俊雄以流行音樂取代傳統的鑼鼓與北管戲曲，並首創電視布袋戲戲劇，爾後更自建攝影棚、轉戰錄影帶界，進一步將布袋戲奠定成為臺灣庶民文化的重要代表；第四代黃文章（強華）與弟弟黃文擇被戲迷封為「十車書」與「八音才子」，兄弟聯手打造霹靂布袋戲，創造素還真角色及朝公司化經營等，並以數位化、國際化及IP多元化為營運方針；第五代黃亮勛及黃政嘉兄妹則致力於創新改革，跨入國際NFT市場，將角色IP推上國際舞台。

更多霹靂集團資訊請見：https://www.pili.com.tw。

•【莊季樺地產經紀】

莊季樺為知名科可蘭地產集團(CORCORAN)旗下經紀，專營曼哈頓高端地產、新樓盤銷售，專業服務來美留學生或來美就業者置產投資。

資深曼哈頓房產經紀莊季樺表示，在曼哈頓正確投資的底線是購買優質的房產。優質房產意味著優越的地理位置、著名建築師設計、高質量的建築本身，而與熟知市場的優秀經紀人合作，這是漂亮投資的最關鍵因素。優秀經紀人能快速高效地找到符合要求的高品質房子，順利完成複雜的交易程序，大大節約客戶的時間成本。

莊季樺竭誠歡迎僑胞諮詢相關曼哈頓房產訊息，電郵：[email protected]。

•【貝特曼集團】

貝特曼由美籍華人、前中美雙執照律師劉宇先生於2001年在紐約市創立。早年，劉宇先生創辦的律師事務所以「劉宇和貝特曼律師事務所(Liu and Bitterman Law Group P.C.) 」的品牌進行運營，主要專注於提供高質量的美國移民法務服務。經過20多年的發展，律師事務所已成為涵蓋移民、房地產、商業、民事和刑事法務的綜合性法律集團，並於近期更名為「Samokhleb & Bitterman Law Group P.C. 」。

2022年，在兩位創始人的帶領下，集團不但完成了全球的業務佈局，更將服務品質提升到行業領先的水平，先後推出了貝特曼獨家開創的「客戶保護計劃」、「免費律師諮詢」、「億元律師保險」、「不成功不收費」等保護投資人的舉措，引得國內外媒體爭相報道。21年來，貝特曼始終將保護投資者作為首要任務，這一理念成為了貝特曼的品牌文化核心。

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