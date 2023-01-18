實現美國名校夢從低年級開始到世界名校

美國誠創教育是一家專注於美國留學的教育諮詢公司，總部位於麻薩諸塞州的首府波士頓。

美國誠創教育 是一家專注於美國留學的教育諮詢公司，總部位於麻薩諸塞州的首府波士頓。不同於傳統中介，導師團隊均為美國本土教育行業的教育精英，優勢項目包括：長線規劃輔導學生進入名校、堅持四對一導師制；以全能主導師為核心，配以專業的規劃導師、文書導師、名校外籍導師，構成強大的申請團隊，為名校申請保駕護航。

負責人LEE SONG先生表示，在過去幾年裡，美國誠創教育成功地幫助了很多高中生進入美國最好的大學。總結下來，除了名校競爭激烈的因素外，許多學生主要是缺少足夠的規劃和準備。如何為上美國名校做長期準備？以下信息希望能夠分享給有名校夢想的家長和孩子們。

美國大學的錄取基於學生的背景，通常來自幾個方面：

1. GPA（在校成績）；

2. 標準化考試成績（ACT/SAT、托福/雅思）；

3. AP考試成績；

4. 社區服務／領袖才華；

5. 競賽成績、科研論文；

6. 夏校項目；

負責人LEE SONG先生著重介紹了王牌專案：College Counseling Program（大學升學指導專案）；該專案從9年級開始為學生制定完整的升學方案（也適合7、8年級想沖藤校的孩子），目標就是為孩子能去好學校做好規劃、打好基礎。每個月會將有導師指導孩子去完成該做的事情，之後會跟蹤進展，並通過評估去調整方向或策略，為學生設定新的目標，手把手地幫助孩子去申請夏校、參加競賽，同時根據需要給孩子進行SAT輔導等。該專案的目的就是讓孩子在12年級時減少遺憾，所以允許符合條件的孩子從9年級至11年級之間的任何時間加入。

高中前不僅要培養孩子在學術方面的興趣，同時也要培養孩子對於非學術方面的興趣，不可偏廢。學術興趣包括文理科等方面的發展，非學術興趣則非常廣泛，包括體育、音樂、藝術、與人打交道等。每個孩子的興趣發展不一樣，沒有必要和別人家的孩子雷同，最好可以有某種/些獨特的興趣愛好，如：擊劍、高爾夫、馬術、皮划艇等。名校往往喜歡看到孩子的與眾不同之處，如果華人的孩子千篇一律都是鋼琴十級，那和沒有學的結果是一樣的。孩子的興趣培養需要時間，如果孩子有興趣，就要從小培養能力。

興趣和能力是相輔相成的，興趣必須有能力伴隨，有興趣沒能力等於白說。能力的培養不光是家長要花費大量的精力和時間，同時也需要大量的投資。父母對孩子的潛能有沒有眼光、在孩子身上舍不捨得花錢，很大程度上將會決定孩子興趣和能力的發展，以及孩子今後將會走上什麼樣的道路。孩子自己其實並不知道哈佛、耶魯等藤校為什麼好、自己為什麼想要去，美國名校夢首先肯定是父母自己下定決心先做起，然後和孩子一起走過這段難忘的申請之路。

簡而言之，父母需要從小教導孩子走正確的道路，從點點滴滴入手和孩子一起進步。在誠創教育的幫助下申請到哈佛、布朗、康奈爾等藤校的孩子，他們的家長無一不是和孩子一同進步的，回看過往這段難忘的經歷，孩子和家長都收穫了超出預期的成長。

誠創教育深耕於美國教育全領域，利用本土化優勢與幾百所海外知名院校合作，致力於針對不同年齡層、背景、目標的學生，幫助他們尋找自己熱愛的發展方向。誠創教育服務涵蓋：K12私立美初高中申請、本科申請、研究生申請、MBA申請、PhD申請、本科轉學、申請文書撰寫修改、長線背景提升（科研/實習）、論文發表輔導、學校課程輔導、標準化考試（STA/GRE/GMAT）、AP課程輔導、語言培訓（托福/雅思）、國際競賽課程（AMC/USACO/丘成桐科學競賽/寫作比賽/NEC競賽/IEO競賽/模聯比賽）、CS答疑補習提升、美國工作實習、留學移民諮詢等，提供各個階段的一站式服務。申請到的美國名校包括但不限於：哈佛大學、斯坦福大學、麻省理工大學、耶魯大學 、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、加州伯克利大學、加州洛杉磯大學、康奈爾大學、賓夕法尼亞大學、西北大學、約翰霍普金斯大學、紐約大學、南加州大學 、波士頓大學、東北大學等。