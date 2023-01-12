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新冠病毒後遺症的中醫治療

工商記者張莎莎／紐約訊
范樹國教授，擔任紐約法拉盛「國醫堂」和「紐約中美文化藝術交流中心」董事長，是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫，中國政府外派出國中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。
范樹國教授，擔任紐約法拉盛「國醫堂」和「紐約中美文化藝術交流中心」董事長，是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫，中國政府外派出國中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。

范樹國中醫教授表示，新冠病毒主要症狀是咳嗽，當病毒傳染期過去，咳嗽症狀依然存在，有的甚至發展得更加嚴重，影響到心、腦、肝、脾、腎等其他臟器，出現嚴重的併發性後遺症，還有可能危及生命。

醫學認為：「肺為嬌臟，肺如鐘，撞則鳴」，是說肺臟在五行中屬金，主清潔乾淨。新冠病毒屬於中醫瘟疫病邪，多夾雜風、寒、濕、熱邪裹挾同時入侵人身，其來勢兇猛、無可阻擋、傷害特別嚴重。肺主皮毛，是身體防衛機能的第一道屏障。邪氣入侵首先必然致使肺臟宣發肅降功能失調，導致新鮮氣體布散全身營養全身。「肺為華蓋之腑」，是因肺在體腔臟腑中位居最高，並有覆蓋和保護諸臟抵禦外邪的作用；肺還有將人的津液（營養水分）布散輸送營養全身的功能。瘟疫邪毒外傷皮毛、內襲肺腑，導致肺腑布散津液功能失調，津液（水分）停留生產出大量痰液，痰液淤阻肺臟和人體呼吸氣道，影響呼吸，會出現嚴重咳嗽、咳嗽不爽、咳吐濃痰、咳吐膿液、咳吐膿血等危重症狀。綜上所述，雖然咳嗽是人體一種本能的防禦動作，但如果頻繁咳嗽，就會影響患者的正常休息和工作，甚至嚴重影響人體的健康並危害到生命，需要及時治療。

范樹國中醫教授說，新冠病毒感染時，會發燒咳嗽、咳嗽時而加重、嗆咳不止，痰液濃稠而粘、吐之不爽、呈灰白色，並見頭暈頭痛、鼻塞自汗。有患者雖然陽已轉陰，但咳嗽不見好轉反而加劇，白天嗆咳不止，嚴重時咳嗽喉嚨刺痛、胸部憋悶；劇咳時相伴胸部疼痛和遺尿，咳痰多粘稠、痰色灰白夾帶黃紫色；夜晚時有發熱，熱則咳嗽加劇、久久不能入睡、精神不振、面色蒼白、食欲低下、四肢無力、頭暈眼花，另見苔黃厚膩、脈滑略數。診斷：濕熱瘀肺、鬱久化熱、肺失清肅。治法：清熱除濕、宣肺化痰。方藥：麻杏石甘湯合三仁湯加減。效果：服藥七天病退，咳嗽次數減少，痰液易於排出、食欲增加，體溫脈搏恢復正常。

感染奧密克戎後經自癒療息，急性期症狀消失後咳嗽仍然綿延數月不癒，可能有以下原因：

一、咳嗽，是病毒侵犯了肺部的上呼吸道，肺失清肅狀態形成。

二、由於濕熱疫毒瘀肺，形成大量痰液瘀塞肺臟。

三、人體正氣抗病邪需要時間，在這段期間自然界環境、氣候、空氣、其它病毒再次入侵皮毛並深入肺臟，會加重病情，咳嗽症狀會更加嚴重且纏綿不癒。

感染新冠病毒雖然對人體肺腑的傷害巨大、咳嗽劇烈、時間很長，但只要患者及時就診，醫生診斷準確、用藥得當，患者的症狀就可以得到有效控制，健康可以很快恢復。國醫堂的醫生在這方面有大量的臨床經驗，患者若有需求，歡迎致電：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, suite 4E, Flushing, NY 11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com，郵箱：[email protected]

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