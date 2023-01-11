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紐約慈濟歲末祝福新春園遊會邀社區大德重聚 共祈天下平安

工商記者陳麗欣／紐約訊
紐約慈濟歲末祝福新春園遊會，邀您闔家蒞臨！
紐約慈濟歲末祝福新春園遊會，邀您闔家蒞臨！

慈濟基金會紐約分會謹訂於1月15日星期天，在法拉盛的PS20小學舉辦社區歲末祝福，歷經疫情後首次邀約社區大眾重聚，共同祈求天下無災無難。祈福會後將有新春園遊會，歡迎闔家蒞臨，歡喜熱鬧拜早年。

慈濟證嚴上人每逢歲末都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時送給與會的有緣人；每個紅包都由各地志工親手趕製，價值雖有限，但祝福無窮。園遊會將有各式蔬食小吃、中華傳統藝術、喜慶音樂現場演奏、舞獅、功夫表演、大愛感恩科技環保服裝秀等。

紐約慈濟敬邀社區大眾參與歲末祝福時，將過去請領的竹筒攜帶到現場，志工將把每位善心人士的愛心捐款彙集後，用來幫助需要幫助的人。

新冠疫情爆發迄今二年多，慈濟紐約分會誠摯邀約社區會眾共聚善心善念，虔誠祈禱疫情早日消弭，人人皆平安。

慈濟紐約分會歲末祝福暨新春園遊會日期：2023年1月15日；歲末祝福感恩會：上午10點至中午12點；園遊會：中午12點至下午2點；地點：PS 20 John Bowne Elementary School, 142-30 Barclay Avenue, Queens, NY 11355。

詳情請洽慈濟紐約分會，電話：718-888-0866、718-460-4590；傳真：718-460-2068；地址：137-77 Northern Blvd., Flushing, NY 11354；網站：www.tzuchi.org。

疫情 法拉盛 2023

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