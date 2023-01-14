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泛太平洋暨東南亞婦女會2023春節聯歡　2月10日周五晚上在中城經文處舉行

工商記者黃元苓／紐約訊
泛太平洋暨東南亞婦女會在曼哈頓中城召開2022聖誕新年午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參與及慶祝。
泛太平洋暨東南亞婦女會在曼哈頓中城召開2022聖誕新年午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參與及慶祝。

泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)2023年春節聯歡，訂於2月10日周五晚上5:30至8:30，在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處一樓舉行，敬請會員及各界友好踴躍出席。

該婦女會日前在曼哈頓中城召開2022年聖誕新年午宴，是疫情後該會首度恢復舉辦的年節慶祝活動，吸引了近百位嘉賓參與。席間還有抽獎、跳舞等文娛節目，為宴會接連掀起陣陣高潮。

聖誕午宴上，婦女會會長海倫‧凱格利亞(Helen Ceglia)、副會長法蘭西絲卡‧塔德(Lady Francesca Todd)以及第一副會長方秀蓉等人都曾致詞，而駐紐約台北經濟文化辦事處亦有多位代表受邀參加，向會員致意。

方秀蓉第一副會長表示，他們非常感謝經文處連續20多年提供場地給婦女會舉辦新春聯歡，成為該會最為強大、穩固的支持力量。

如欲參加婦女會活動及加入該會，請務必事先報名。電話：917-912-8288、718-834-8904，洽第一副會長方秀蓉，電郵：[email protected]。新春晚宴舉行地點在經文處，地址：曼哈頓中城東42街1號（近五大道）。

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