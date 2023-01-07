美遊假期推不同國家特色團 以色列約旦聖城之旅 1/28出團

耶路撒冷

美遊假期(US Travel 168 )2023年推出多個不同國家特色團；9日以色列 約旦聖城之旅，1月28日、3月3日出團，每人特價$2480。

上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。以色列是世界主要宗教猶太教、基督教的發源地，帶大家追尋耶穌的腳步，親臨耶穌行神蹟的土地，走進基督徒心目中的聖地。聖母瑪麗亞的故鄉拿撒勒，有最矚目的建築物之一報喜堂，是當今基督教最神聖的禮拜堂之一。參加該特色團，還能親臨耶穌誕生地伯利恆，以及耶穌殉道、安葬和復活之耶路撒冷。

深度遊覽玩遍以約兩地精華景點，一站式打卡六大世界文化遺產，遊覽世界新七大奇蹟之一的佩特拉，探秘玫瑰古城。體驗暢遊地中海、死海、紅海，感受加利利海的海濱，以及海邊的無限美景。

特別贈送品嚐當地特色餐食，贈送土著瓦罐羊肉餐美食 ，特別升級餐食，包括有阿拉伯餐、烤魚餐、中式餐等。特色團一價全含，全程當地4至5星級酒店住宿，包全程餐食、全程主要景點門票、全程司導小費。

該團有優秀中文領隊，於以色列和約旦隨團服務，還有當地英語專業導遊熱情導覽，深入介紹名勝 古蹟及風俗民情。

埃及超值12日團，2月13日出發，優惠價$1790，提供雙人房。埃及超值五星度假之旅，一價全含，純玩無購物，獨家全程景點門票全含，可入內參觀金字塔。該團提供獨家全程當地五星級酒店以及五星級豪華遊輪，包含2晚紅海度假酒店、全程餐食、自助早/中餐、五星級自助餐、埃及特色美食等。乘坐五星級豪華遊輪出海，還可享受美味大餐與紅酒。

參加該團可乘坐盧克索熱氣球，看沙漠與神廟的輝煌；還可乘坐紅海玻璃船，觀賞色彩斑斕的珊瑚與魚群。獨家贈送尼羅河風帆體驗以及馬拉車漫遊盧克索，有中文領隊帶隊陪同，還有當地專業中文導遊提供專業講解，獨家免費協助入境落地簽，可省去落地入境排隊的困擾。

日本北海道全景游7日團，帶大家暢游札幌、富良野、洞爺湖、小樽，出發日期為4月6日。土耳其12日游，優惠價$1750，提供雙人房，出團日期：2月13日、3月17日、4月13日，每月一團。摩洛哥深度之旅10日游，出團日期：1月20日、3月3日，可前後接土耳其、以色列、埃及等國。

洽詢電話：929-626-9066、678-888-1666，公司地址：11100 Valley Blvd, El Monte, CA 91731，網站：www.ustravel168.com。