世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春

陳慧珍-串珠

迎接2023年，世界日報推出「新春嘉年華」，為期兩天，集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體。「新春嘉年華」安排於1月7日（週六）上午10:30至下午6點，以及1月8日（週日）上午10:30至下午4點，在法拉盛 喜來登酒店舉行；規劃了舞臺區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域，是一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由世界日報主辦、美國中國信託銀行共同贊助，得到了數十家機構和商家的支持，一起共襄盛舉。活動當日可於報到處免費領取世界日報兔年年曆手冊一本；於【美國華源食品集團】攤位處消費滿$20，可獲贈世界日報兔年桌曆一份。活動現場還有大量獎品供抽獎，歡迎各位民眾攜家人、親朋好友免費參加。

【海魁鮑魚】

老字号值得信赖的海魁牌鲍鱼，活鲍加工，鲍鱼做到鲜而嫩、香而醇，每罐都是鲍鱼满满。剛好適逢農曆新年佳節，無論在家料理或是送人都非常合適！最受食客歡迎的海魁牌紅燒鮑魚，一直以來都以「純天然熬配鮑汁」以及「活鮑加工」深獲饕客喜愛；這兩個元素看上去簡單，背後卻是實實在在的熬煮真工夫。紅燒鮑汁與鮮美活鮑完美結合，開罐就能入菜，好看又美味，可直接搭配粥粉麵飯，讓人口水直流；扒菜胆、炆冬菇、净食或配做晚饭小菜，都是最佳选择！鮑魚含有豐富的蛋白質，還有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素。鮑魚能養陰、平肝、固腎，可調整腎上腺分泌，具有雙向性調節血壓的作用。鮑魚富含豐富的球蛋白，鮑魚的肉中還含有一種被稱為「鮑素」的成分， 能夠破壞癌細胞必需的代謝物質。

【滋補城海味中藥行】

滋補城參茸海味專賣店於皇后區開業數十年，歷史悠久，是一家參茸海味老字號，其公司銷售各類名廠名牌產品。公司主人芳姐稱，中國人最注重的就是補身體，各類不同的參茸海味帶著各種不同的滋補功效，男女老少採用的種類也會不同，故購買者要細心、銷售者要專業。根據客人的要求提供適當的產品，這是芳姐一貫以來的銷售原則，以貨真價實、價廉物美為經營宗旨，童叟無欺，數十年來深受僑胞的支持、擁護及愛戴，公司信用超著。於新春嘉年华期間，參茸海味大特价：花旗參$100/2磅、南美海參$65/磅、蝴蝶小花膠$88/磅、花菇$12/包；經銷世界各地的各類年貨參茸海味，應有盡有。滋補城擴張新店，出售各種花旗參、海參、參茸海味、中葯等，電話：347-368-6418。

【廣源貿易有限公司】

廣源貿易有限公司是一家綜合性的貿易公司，主營ST25越南有機低糖大米、中国杀菌宝、韓國黑科技殺菌寶、韓國面膜等產品。ST25越南有機低糖大米被稱為「世界上最好的有機大米」，是不含轉基因、麩質、膽固醇和糖的優質香米，在2019的世界最佳大米大賽中被評為世界最佳大米品種，米粒長、烹調出的米飯柔軟且香甜。中国杀菌宝和韓國黑科技殺菌寶的功效強大，等離子產生的臭氧釋放到空氣中，將空間變為「綠色臭氧」區域，使空氣更潔淨，並能有效去除空氣、飛沫中以及依附在物體和身體上的病毒，還有去除煙味、食物異味的除臭效果。廣源貿易有限公司還經銷韓國化妆品顶级公司生产的保濕面膜、美白面膜、骨膠原面膜等，使用效果非常好。電話：718-288-0932，營業時間：每周一至周日上午9點至下午5點。

【紐約人壽】

《財富》前七十大企業、全美最大互惠人壽保險公司——紐約人壽，以提供客戶於今日或數十年後的財務金融服務需求為公司的核心價值。在過去超過175年間，紐約人壽透過明智的投資、策略企業的組合以及堅守互惠人壽保險公司經營型態的方式，實現了公司核心價值。紐約人壽穩健的經營策略及雄厚的財務實力，使該公司在過去168年間，年年向保單持有人發放紅利，發放金額年年創新高。自1990年以來，紐約人壽每年支付紅利金額都超過10億美元，分發的保單紅利總額已超過440億美元。作為獲得四大評級機構授予的美國壽險業中財務實力評級最高的兩家人壽保險公司之一，紐約人壽的盈餘和資產價值儲備保持在280億美元以上，這體現出該公司對總值2950 億美元財務總帳的戰略管理能力。

【ABI家庭護理公司】

ABI家庭護理公司是紐約州衛生部許可的家庭護理機構，為紐約五大區和長島地區的兩萬多名患者提供服務，包括協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務。多語種員工，是ABI能為各種不同文化背景的患者提供服務的重要資源。近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI，該公司優點包括多種選擇的工作時間以及高於行業平均水平的工資、醫保、401K等。該公司另有執照社工服務，可輔助申請紅藍卡、白卡等社會福利。ABI家庭護理公司長期招聘護理員，歡迎查詢。

【法拉盛心血管中心】

法拉盛心血管中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測和血管疾病診斷，以及鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。該中心醫師陣容強大，其專業醫師和外科手術 醫師都有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面，都有獨到的見解和手法。法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心的專業醫生和外科醫生，會通過先進的微創手術診斷和治療這些疾病，簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後就能立即看到結果。該中心接受所有醫療保險，如果認為有臨床必要，這些保險通常都會支付手術費用。營業時間：週一至週六上午8點至下午6點，電話：718-799-0767。

【紐約人壽-劉曉霞】

由感恩出發，紐約人壽法拉盛分行經理——劉曉霞，憑藉自身獨特的風格與努力，率領了一支娘子軍，在保險業闖出了屬於自己的一片天。劉曉霞歡迎有志的僑胞一起開創成功的事業。她以自身的經驗，如同教練般提攜後輩達到目標和榮譽，在紐約人壽充滿鼓勵互勉的氛圍下成長，在這個擁有近二百年歷史的大平臺裡激發個人潛力，達到人格、經濟獨立的美好未來。

【華人療養院】

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心共同成立的華人療養部門，由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護，為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）和Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

服務項目包括：營養豐富的中式美食、宗教祟拜和心靈關懷、戶外郊遊活動、生日慶祝活動、特殊節日/活動、節目慶典和豐富的娛樂活動、母語服務、便利娛樂設施和電視頻道（中文/韓語/印度語）、專業的醫療團隊駐診、短/長期護理、短/長期復健、物理療法、透析治療診所、老年癡呆症特殊護理部門、多種感官和認知職業治療、腦中風後亞急性康復治療、急診室、傷口護理、氣管切開治療、暫托護理/臨終關懷、呼吸機系統服務、安排非緊急醫療預約交通工具等。

【感恩護理】

感恩護理公司(Xtreme Care LLC)已有二十多年歷史，是一家持有政府註冊牌照的專業家庭護理機構，為紐約5大區符合資格者提供服務，包括兒童、發育性殘障、成人和長者等。感恩護理同時具有LHCSA（持牌家庭護理計畫）和CDPAP（親情護理計畫）的運營資格，還具有居家安老計畫(NHTD)的經營資格，同時也有短期護理服務(CHHA)，針對剛動過手術、需要短期護理的長者或者病人。家庭護理計畫：347-977-1748；居家安老計畫：929-418-0169；親情計畫：347-977-1748。

【優越健保】