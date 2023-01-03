貝特曼集團舉辦2022聖誕晚會慶祝品牌升級

貝特曼集團舉辦2022聖誕晚會，慶祝品牌升級。

貝特曼集團(BTM Group)於12月22日在紐約長島 的倫納德宮舉辦了聖誕派對，創始人劉宇先生總結了貝特曼品牌在2022年取得的成績，並總結了品牌升級計畫。貝特曼美國員工、客戶、供應商參加了派對，貝特曼中國員工們通過Zoom的方式共同參加了本次活動。

貝特曼品牌由美籍華人、前中美雙執照律師劉宇先生，於2001年在紐約市創立。早年，劉宇先生創辦劉宇和貝特曼律師事務所(Liu and Bitterman Law Group P.C.)的品牌進行運營，主要專注於提供高品質的美國移民 法務服務。經過20多年的發展，該律師事務所已成為涵蓋移民、房地產、商業、民事和刑事法務的綜合性法律集團，並於近期更名為：Samokhleb & Bitterman Law Group P.C.。

2022年，創始人劉宇先生和CEO Cindy張女士回到中國調整業務佈局，將品牌拓展並改組升級為貝特曼集團(BTM Group)，並將貝特曼的法律服務領域延伸到資本管理領域，以四個專業公司提供相關領域高品質服務，包括專業資本管理的貝特曼資本(BTM Capital)、北美移民業務的貝特曼諮詢(BTM Consulting)、北美地產開發和投融資的BulidX平臺、專業法律服務的貝特曼法律集團(BTM Law Group)。

貝特曼集團全球總部位於紐約曼哈頓，負責移民業務板塊的貝特曼諮詢中國總部位於北京CBD核心區，並在上海、深圳、重慶、成都、廣州等核心城市設有分支機構。2022年，在兩位創始人的帶領下，集團不但完成了全球的業務佈局，更將服務品質提升到行業領先的水準，先後推出了貝特曼獨家開創的「客戶保護計劃」、「免費諮詢」、「億元律師保險」、「不成功不收費」等保護投資 人的舉措，引得國內外媒體爭相報導。

貝特曼集團創始人劉宇先生通過Zoom向應邀參加活動的賓客表示：「21年來，貝特曼始終將保護投資者作為我們的首要任務，這一理念成為了我們品牌文化的核心。我很高興能與美國和中國的頂尖人才合作，為我們的客戶提供最好的產品。貝特曼的家人和朋友們，感謝你們的支持！」

貝特曼集團首席執行官Cindy Zhang進一步闡述了貝特曼諮詢在中國的強大地位：「我們在一起很強大，Covid並沒有讓我們變弱，相反，困難的情況促使我們的貝特曼大家庭更加努力。在大約100天的時間裡，我和劉宇先生在中國建立了六個辦公地點，我們準備進一步拓展並提供我們作為久負盛名的貝特曼品牌最核心的價值。祝大家聖誕快樂、新年快樂，讓我們一起建設一個光明的2023！」

Acre NY Realty首席執行官Cathy Huang祝福貝特曼的朋友們節日快樂，她通過Zoom介紹：「只要有機會與貝特曼合作，這就是我學習和成長的機會。貝特曼品牌保護客戶的信念，啟發了我對Acre公司的核心價值的建設。祝貝特曼和Acre的家人們新年快樂！」