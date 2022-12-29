康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日

左起：阮建華、劉翔、巫啟賢、劉芳、梁世傑。

由西域傳媒(CYPRUS)主辦的「巫啟賢聖誕節 演唱會」，於平安夜在康州金神大賭場上演，給現場觀眾帶來許多的驚艷。紐約創作歌手和才女劉芳作為演出嘉賓，為大家送出溫馨的聖誕歌曲，陪伴不顧寒冷到現場觀賞的數千觀眾一起度過一個溫暖的聖誕節。在安可時，全場樂迷站立，共唱歌、齊跳舞，節日的歡樂氣氛非常濃厚。

因演唱會而與美東歌迷一同共度聖誕節的巫啟賢表示，在美國見到來自各地的歌迷令人倍感興奮，他唱足兩個多小時，先以「我沒有錢，我不要臉」、「人生如夢」及「等你等到我心痛」等早期經典國語金曲做熱身，熱情洋溢的歌聲馬上將現場帶入節日的氣氛。隨後唱他的「不該讓你等太久」、「你是我的唯一」、「我感覺不到你」等個人名曲，「紅塵來去一場夢」是巫啟賢的早期金曲，成為這次演唱會的主題曲之一。「特別的愛給特別的你」帶起又一高潮，大家用手機在現場營造了一個星空，很是魔幻；另外「你怎麼捨得我難過」、「只想一生跟你走」唱劉文正名曲「三月裡的小雨」時，又一次帶動全場一起唱。

當觀眾大喊要聽他的名曲「太傻」時，他笑說，把壓軸歌提早唱就會提早結束演唱會，所以大家要耐心等待。之後巫啟賢自彈自唱多首別人的名曲，包括「浪子心聲」、「大約在冬季」、「我願意」、「外面的世界」、「月亮代表我的心」、「用心良苦」及「愛拼才會贏」等，繼而他由衷地唱出福音名曲「奇異 恩典」，深受現場基督徒的共鳴，還衷心地在聖誕節高呼「哈利 路亞」，用「太傻」作為壓軸。

演出嘉賓劉芳送上聖誕歌「Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way」以及自彈自唱「Last Christmas」，將現場帶回聖誕節。