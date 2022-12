近期活動

● North Pole Express 2022

北極特快車:遊覽聖誕紐約市 一年一度聖誕文化獨特體驗(線下)

12月26日(週一)下午2點至下午2點三刻

主辦:TopView NYC

https://www.topviewnyc.com/north-pole-express-topview

● LIU VS. WAGNER

大學男子籃球賽:長島大學對戰區域對手華格納

12月29日(週四)下午1點

主辦:Barclays Center

https://www.barclayscenter.com/events/detail/liu-vs-wagner-2023

● 'Uncovering the Great Street Art & Artists of New York City' Webinar

網路研討會:發掘紐約市偉大的街頭藝術與藝術家們(線上)

12月30日(週五)下午1點至下午2點半

主辦:New York Adventure Club

https://www.nyadventureclub.com/event/uncovering-the-great-street-art-artists-of-new-york-city-webinar-registration-478152636407/

● Blood Drive at Culture Lab LIC

捐血活動:急需各類血型 就在長島市 文化中心(線下)

12月30日(週五)下午1點至晚上7點

主辦:New York Blood Center

https://www.longislandcityqueens.com/experience-lic/events/blood-drive-at-culture-lab-lic/

● 中國風書店 年終銷售酬賓(線下)

12月1日(週四)至12月31日(週六)截止

主辦: 中國風書店

地址:43-12 Main Street, 1 Fl, Flushing, NY 11355

電話:718-961-7107

