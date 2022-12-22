糖尿病病人腳紮釘子因感染導致截肢　百康仁德醫生籲慢性病患者及時複診

百康仁德醫療集團的內科醫生莊大衛(David Zhuang, M.D.)。

新冠疫情 之下，不少華人「忌病諱醫」，沒有明顯病症就不願去看醫生，這對慢性病的控制非常不利。紐約百康仁德醫療集團醫生提醒民眾，疫情期間因慢性病惡化而住院的人數曾一度翻倍，慢性病患者應按時複診，以防延誤病情。

百康仁德醫療集團的內科醫生莊大衛(David Zhuang, M.D.)表示，在新冠疫情高峰期，不少慢性病患者拖延甚至停止去診所看診，連藥吃完了都不願去複診拿藥。與此同時，因慢性病管理不當而致病情惡化並住院的人數，則一度較疫情前翻倍。其中因心血管疾病和糖尿病 住院的患者占相當大的比重，一些併發症 甚至會致殘或致死。

以糖尿病為例，如控制不佳可引發一系列併發症，如心臟和血管疾病、視力受損或失明、腎臟損傷或腎功能衰竭、神經痛或神經損傷、糖尿病腳等。最嚴重的併發症還包括糖尿病酮症酸中毒，患者可能出現嘔吐、腹痛、呼吸深快、全身乏力、神智不清等情況，嚴重者甚至會死亡。再如心血管疾病，如果惡化可能引發心力衰竭、中風、肺水腫等一系列病症，可能危及生命。

莊大衛醫生說，他曾有一位五十歲的糖尿病患者，該患者長達兩年沒有複診，腳部和腿部因為併發症失去知覺。這名患者不慎踩到釘子後，竟然五天都沒有察覺，直到腳部傷口感染才去就醫。但醫生已無力回天，只能為患者截肢。

莊大衛醫生提醒慢性病患者，每三個月就應該複診一次，以便醫生監測病情，並及時調整治療方案。如果病情非常平穩，可視情況將複診間隔延長為六個月。

莊大衛醫生畢業於聖喬治大學醫學院，在康尼島醫院完成實習。目前他在布碌崙58街730號1A室駐診，診所電話：718-439-7288。