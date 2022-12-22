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十七屆迎春接彩嘉年華　1/14隆重登場

工商記者劉應森／紐約訊
「第十七屆迎春接彩2023亞裔繽紛嘉年華」記者說明會上，主辦單位與各界協辦組織和贊助商代表合影。
「第十七屆迎春接彩2023亞裔繽紛嘉年華」記者說明會上，主辦單位與各界協辦組織和贊助商代表合影。

新年來臨，送虎迎兔、辭舊迎新、普天同樂的日子又到了，恭喜發財！第十七屆「迎春接彩2023亞裔繽紛嘉年華」將於一月十四日和十五日在法拉盛TANGRAM MALL隆重登場，活動主辦單位——美國亞裔活動中心，自2005起的17年來風雨不改，按時為社區舉辦「迎春接彩」活動。多年來，這活動已經成為了紐約市萬衆期待的社區活動之一。

以社區活動角度來看，「迎春接彩」是一場能夠帶給民眾無窮歡樂、老少咸宜，同時舒緩民眾的生活壓力，還能盡情享受吃喝玩樂的節日大派對。站在商業角度來看，「迎春接彩」就是一個讓商家們彼此交流認識，同時也能和民衆進行溝通的理想平台，絕對是商機無限。其實「迎春接彩」不僅僅是社區活動和商業展銷，更是一場令亞裔民眾感到自豪的美食文化文藝嘉年華。

1/14和1/15，一群充滿正能量的亞裔社區團體精英們，將藉他們國家的地道美食、傳統服飾和文化表演，向民眾呈現他們國家無窮的魅力。現場民眾將感受到來自台灣、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼等亞洲地區及國家的濃濃民族風情，有如置身異國。

多元化繽紛展銷區攤位包括：醫療保健、家庭護理、跨國滙款、文物書展、保健產品、兒童學習課程、賀年手禮、年花年背、珠寶玉石、兔年飾物、參茸海味。

香噴噴美食圓環區攤位包括：數不勝數的馬來西亞、印尼、泰國、台灣及緬甸地道小吃，色香味俱全，限量發售、賣完即止。主辦單位：美國亞裔活動中心；協辦單位：美國華人餐飲業協會、美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國紐約大馬僑胞同鄉會、美國泰亞總商會；顧問：美國紐約緬甸華僑聯誼會蘇煥光主席；主題赞助：城市保健METROPLUS HEALTH、ABI家庭護理公司、ABI HEALTH CARE、銀星速滙SIGUE MONEY TRANSFER。

歡迎各界民眾於1/14及1/15，踴躍到場支持「第十七屆迎春接彩2023亞裔繽紛嘉年華」，一起辭舊迎新，預祝新的一年社區安寧、國泰民安！地點：TANGRAM MALL, 133-33 39th Ave., Flushing, NY 11354；活動時間：上午11點至下午4點，免費入場；查詢電話：917-903-2831。

亞裔 緬甸 美食

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