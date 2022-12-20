盧志豪腦神內醫師談常壓性水腦症診治

盧志豪醫師是年輕一代的腦神經內科專家。

如果家中的長者在短期間內出現步態不穩、失智、認知模糊及尿失禁伴隨嗜睡等癥狀，這些可能是腦脊髓液不正常累積所引發的「常壓性水腦症」(Normal Pressure Hydrocephalus)的表徵。執業於法拉盛 的盧志豪腦神經內科醫師針對這病症提出醫學 上的見解，供僑胞參考，請務必留意家中的長者。

盧醫師表示，常壓性水腦症是一種好發於年逾60歲長者的疾病。由於腦脊髓液異常堆積於腦室，導致患者腦室擴大，造成腦神經組織牽扯與損傷；臨床表現除步態不穩外，還常伴隨有輕微癡呆、尿失禁等症狀。常壓性水腦症患者常見表徵包括：走路步距小，有如腳被地板黏住般，踩著碎步往前衝，這個表徵常讓患者被誤診為帕金森。然而，帕金森患者是以抖動、僵硬為主，常壓性水腦症患者通常不會抖，而是以「舉步維艱」為最主要表現。

隨著腦脊髓液不斷積聚在腦中，壓迫顳葉等周遭神經，患者開始出現健忘、認知混淆、思考及反應緩慢的癥狀。另外，由於膀胱功能受影響，患者在初期時有頻尿、急尿等困擾，若未能及時正確診斷出病因，隨後便會出現大小便失禁的情況。常壓性水腦症患者一但出現上述症狀，必須盡早就醫及治療，以減少永久性傷害。臨床上有部分病人因誤診為帕金森及老年癡呆等其它疾病，導致耽誤了治療時機，使症狀惡化，最終造成不可逆的永久性傷害。

這個病症的診斷依據，主要靠臨床的症狀以及影像學（電腦斷層掃描、核磁共振攝影）的輔助確診。一旦確定，治療主要靠外科手術 ——腦室腹腔分流術，將積聚過多的腦脊髓液引流至腹腔，由自體吸收。常壓性水腦症是一種可以治療的疾病，如果能在腦神經被壓損前及時引流腦脊髓液，患者步態不穩等症狀通常都能得到大幅改善，但若病程拖太久，手術後的復原效果將大幅減少。大多數常壓性水腦症的病人是找不出發病原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括：腦部受傷、出血、腫瘤、感染等。

盧志豪腦神經內科位於法拉盛新穎的富頓一號大樓內，疫情期間仍看診，敬請先預約掛診。地址：39-16 Prince St., Ste #254, Flushing, NY 11354（Hyatt Hotel後方臨羅斯福大樓）；門診電話：646-409-4402、718-888-9870。