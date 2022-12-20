盧志豪腦神內醫師談常壓性水腦症診治
如果家中的長者在短期間內出現步態不穩、失智、認知模糊及尿失禁伴隨嗜睡等癥狀，這些可能是腦脊髓液不正常累積所引發的「常壓性水腦症」(Normal Pressure Hydrocephalus)的表徵。執業於法拉盛的盧志豪腦神經內科醫師針對這病症提出醫學上的見解，供僑胞參考，請務必留意家中的長者。
盧醫師表示，常壓性水腦症是一種好發於年逾60歲長者的疾病。由於腦脊髓液異常堆積於腦室，導致患者腦室擴大，造成腦神經組織牽扯與損傷；臨床表現除步態不穩外，還常伴隨有輕微癡呆、尿失禁等症狀。常壓性水腦症患者常見表徵包括：走路步距小，有如腳被地板黏住般，踩著碎步往前衝，這個表徵常讓患者被誤診為帕金森。然而，帕金森患者是以抖動、僵硬為主，常壓性水腦症患者通常不會抖，而是以「舉步維艱」為最主要表現。
隨著腦脊髓液不斷積聚在腦中，壓迫顳葉等周遭神經，患者開始出現健忘、認知混淆、思考及反應緩慢的癥狀。另外，由於膀胱功能受影響，患者在初期時有頻尿、急尿等困擾，若未能及時正確診斷出病因，隨後便會出現大小便失禁的情況。常壓性水腦症患者一但出現上述症狀，必須盡早就醫及治療，以減少永久性傷害。臨床上有部分病人因誤診為帕金森及老年癡呆等其它疾病，導致耽誤了治療時機，使症狀惡化，最終造成不可逆的永久性傷害。
這個病症的診斷依據，主要靠臨床的症狀以及影像學（電腦斷層掃描、核磁共振攝影）的輔助確診。一旦確定，治療主要靠外科手術——腦室腹腔分流術，將積聚過多的腦脊髓液引流至腹腔，由自體吸收。常壓性水腦症是一種可以治療的疾病，如果能在腦神經被壓損前及時引流腦脊髓液，患者步態不穩等症狀通常都能得到大幅改善，但若病程拖太久，手術後的復原效果將大幅減少。大多數常壓性水腦症的病人是找不出發病原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括：腦部受傷、出血、腫瘤、感染等。
盧志豪腦神經內科位於法拉盛新穎的富頓一號大樓內，疫情期間仍看診，敬請先預約掛診。地址：39-16 Prince St., Ste #254, Flushing, NY 11354（Hyatt Hotel後方臨羅斯福大樓）；門診電話：646-409-4402、718-888-9870。
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