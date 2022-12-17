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日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清

工商記者黃元苓／紐約訊
型號8300「神仙之手」
型號8300「神仙之手」

在驚心動魄、跌宕起伏的疫情終告平緩之際，日本富士醫療按摩椅(FUJI CHAIR)為大家送溫暖，舉行年終大清倉活動。型號FJ-8600、8500以及8300的三大名椅均以震撼大優惠三至四折出清，是送禮表心意以及自我犒賞終歲辛勞的最佳選擇。

富士按摩椅主打三大名椅，以毫無保留的特惠價回饋社區：（一）「至尊太極椅」，型號FJ-8600，附有易於操作的觸感式遙控器、零重力、自動全身掃描、全身及腳部加熱、114個氣囊、U型枕頭、S/L雙軌以及藍牙功能；原價$15,600，三折後$4,680。（二）世界頂級4D按摩椅，型號FJ-8500，配備3D按摩導航系統，感應器自動讀取身體複雜的曲線，通過114個高強力氣壓裝置與智能機械系統協同運行，達到最佳效果；SL曲線軌道智能滾動按到底，兼備脊椎矯正功能，有拉筋功效；通過脊椎腿部拉伸，反應減壓去痛效果，還有足底反射按摩手法以及高音質快速藍牙連音樂療法，多種語言、選擇一鍵到位；其自帶的頭部按摩器，對偏頭痛、頭痛、下頜骨、關節疼痛有效；高級黑與高貴金相配，氣派豪華，248個按摩程序定點綜合操作技巧，如同12個按摩腳和24個按摩手，同步提升肌膚活力；原價$19,999，四折後$7,999。（三）至於有「神仙之手」封號的另一款名椅，FJ-8300型號，則有新創手部滾輪按摩、加長S/L雙軌、快速起降、藍牙音樂以及全身加熱功能，原價$13,200，三折後$3,960。以上按摩椅均享有十年維修、三年免費的保障，讓客人無後顧之憂。

為什麼上述高檔富士按摩椅可為消費者帶來諸多好處？北美富士醫療器集團紐約沈經理精闢分析說，消費者每天只需在室內坐上椅子一刻鐘到半小時，隨著按摩椅A至Z從頭到腳的被動運動功能，即可達到腳底反射、全身反射、脊柱調節、全身人橋拉筋等多重功效。按摩椅能以熱力促進血液循環、固定雙肩按摩、集中護腰到臀部、左右扭身鬆弛、強力索引伸展、接觸神經壓迫和增加脊柱關節空間，幫助消除身體的疼痛與疲憊。

始於2020年初的這場疫情來勢洶洶，至今尚未完全消退根除。人們從中得到深刻感悟，再次驚覺健康的重要性。沈經理表示：「因為疫情，保健意識空前高漲，這才是高檔按摩椅近來銷售火爆的主因。富士醫療按摩椅根據人手理療按摩原理發明，讓消費者在最輕鬆省力的情況下，能持之以恆地維護全身健康、舒壓解乏、增強免疫力、對抗病毒入侵。」

問市超過半世紀的日本富士醫療按摩椅已在美國普及銷售二十餘年，是多家知名醫療機構、國際醫學美容集團、運動俱樂部以及谷歌公司等，指定選用的官方高檔按摩椅。數十年以來，富士按摩椅獲獎無數，包括美國最佳產品獎、日本最佳醫療設備金獎(NO.03A01044)，並榮得美國FDA證書#8031516(ISO134-85 CERTIFICATE)以及日本醫學設備證書NO.27BZ0878、10BZ6001。

購椅和洽詢詳情，請逕至北美富士醫療器集團(FUJIIRYOKI ACIGI RELAXATION)紐約三處門市，法拉盛：新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街：119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬），電話：212-226-7823；布碌崙：7109

18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居），電話：917-299-4035；全美免費電話：888-343-3168，網址：www.cyberrelaxchair.com、www.drfuji.com。

型號8500「世界頂級4D按摩椅」
型號8500「世界頂級4D按摩椅」
型號8600「至尊太極椅」
型號8600「至尊太極椅」

日本 疫情 醫學

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