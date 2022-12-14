戴士樂律師幫您合法驅逐不良租客

戴士樂律師（左）與華人助理季雯(Wendy)20多年來幫助過數千名華人房東解決租房糾紛，是華人房東的堅實後盾。

紐約州新法「住房穩定和租戶保護法」，讓想要驅逐不良房客的房東 寸步難行。「戴士樂律師樓」(Law office of Perry Ian Tischler Esq PC)代理房東房客官司22年，處理過4,300多件房東房客糾紛，精通各項法條細節且見過各種房客疑難，歡迎面臨租房糾紛的房東前往尋求解決之道。

戴士樂律師樓精辦房東房客爭議訴訟及非法住宅案件，可諮詢各類民事、刑事、法院出庭等法律問題，還能處理商事法及家事法案件，擅長在各級法庭上進行民、刑事案件的訴訟。戴士樂律師經手過的4,300多個案件中，有近7成為華人 客戶，所以他相當瞭解華人房東面臨到的各種租房糾紛，可謂是華人房東堅實的後盾。

戴士樂表示，華人房東常有三個問題：1. 裝修地下室後出租；2. 出租閣樓；3.出租多餘房間。其實這些出租都是不合法的，有部分租客 會特意來租住這樣的房子，因為他們知道這種出租是違法的；一旦房東索要房租，這類租客就會提告，如果打到法院則房客至少可以白住半年，法官也通常會向著租客，所以戴士樂提醒房東不要非法出租。

在驅逐房客方面，新的「住房穩定和租戶保護法」中規定，假設房東打算將租金提高5%以上，房東必須通知租戶；如果房東不打算續租，也必須通知租戶。如果租戶的租期不到一年，則必須提前30天通知；若居住超過一年但不到兩年的租房者，需要提前60天通知；居住超過兩年或租期至少兩年的租戶，必須提前90天通知；受監管公寓的房東要「提前90至120天通知」，而且在此期間房東不能收房租。

新法中另一個對租戶的保護措施是，如果租戶在合理搜索後無法在同一社區找到類似住所，法官可以「把驅逐期限延長一年」，此法適用於所有租戶。

從新法看來，紐約州對房東越來越嚴苛，因此遭遇租房糾紛時千萬不要和房客發生衝突，也不要擅自換鎖或以斷水、斷電等方式非法驅趕房客，最好尋求專業律師的建議與幫忙。華人法律助理季雯(Wendy)表示，若房客的行為明顯違反了租約，房東有權向房客發出通知(Pending Notice to Cure)，要求房客在限定時間內改正。如果房客到期不改正並否認自己的行為，報警和投訴311紀錄都是有用的證據，務必保留證據供日後出庭用。

戴士樂律師樓電話：718-229-5390，可免費面談，周末請預約；地址：38-39 Bell Blvd., Suite 203, Bayside, NY 11361（CitiBank旁）。