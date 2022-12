近期活動

● 'The History of Mobile Homes in America: From RVs to Houseboats' Webinar

美國移動住宅的歷史:從房車到船屋(線上)

12月12日(週一)晚上8點至晚上10點

主辦:New York Adventure Club

https://www.nyadventureclub.com/event/the-history-of-mobile-homes-in-america-from-rvs-to-houseboats-webinar-registration-469175565747/

● Corsage. 2022. Written and directed by Marie Kreutzer

2022最新電影 :《胸花》由瑪莉亞·克洛澤編劇及執導(線下)

12月13日(週二)晚上7點

主辦:MoMA

https://www.moma.org/calendar/events/8321

● The Pretty Reckless

另類搖滾樂隊The Pretty Reckless演唱會(線下)

12月13日(週二)晚上7點

主辦:The Bowery Ballroom

https://donyc.com/events/2022/12/12/the-pretty-reckless-tickets

● Healthcare Rocks 2022

健保 搖滾之夜 2022: 門票所得會幫助爭取食物安全及精神健康(線下)

12月14日(週三)下午6點至晚上9點

主辦:NYC Health Business Leaders

https://www.nychbl.com/our-events/

● Succession Planning Part Two: Conducting Family Meetings

繼承計畫主題演講第二部分:如何召開家庭會議來商議(線上)

12月14日(週三)中午12點至下午1點

主辦:Queens Chamber of Commerce

https://queenschamber.glueup.com/event/succession-planning-part-two-conducting-family-meetings-65753/

● 中國風書店 年終銷售酬賓(線下)

12月1日(週四)至12月31日(週六)截止

主辦: 中國風書店

地址:43-12 Main Street, 1 Fl, Flushing, NY 11355

電話:718-961-7107

