傳奇麥當勞金卡送出源源不絕的愛

無論您打算分享黃金雞塊或是終身分享麥當勞，有了麥當勞的分享季節，年終歲末真的是一年中最快樂的時刻。

就算戶外地凍天寒，但麥當勞 精神永遠洋溢溫暖。麥當勞將從今年12月開啟佳節活動，邀請全體粉絲用最棒的方式慶祝節慶假期，與親朋好友一起分享麥當勞的美味。

麥當勞正式為您推出SZN of Sharing（分享的季節），這是只限在麥當勞專屬應用程式上使用的前所未見的佳節慶典。從12月5至25日期間，麥當勞將從麥當勞菜單上精心挑選餐點，提供給您和您的親友，還有既舒適又酷炫的商品，甚至包括贏得萬眾矚目的McGold Card（麥當勞金卡）的機會。

如果您有一張麥當勞金卡，可以終身免費享用麥當勞，您會怎樣做？邀請您最要好的同事共享McCafe美味咖啡 ，展開美好的一天？在周間以黃金雞塊給您的鄰居一個驚喜？還是在得來速幫排在您後面的人結帳，送給他一個小確幸？

今年的節慶假期，只有一種方式知道：從12月5日起，您每一次使用麥當勞應用程式點餐，您距離取得金卡就更近一步。這張金卡不只屬於您，還包括您最要好的三位好友（所有粉絲都很清楚，和朋友一起分享麥當勞更加滋味無窮）。

終身享用麥當勞金卡的使用規則：限每週兩份餐點，持續50年。不需購買即可參加/贏得獎品，購買不會增加中獎的機會。終身享用麥當勞Appstakes自12/5/22開始至12/25/22為止，對全美50州/DC年滿16歲的居民開放（必須加入MyMcDonald's 酬賓計劃）。有意不購買而參加抽獎者，請登入：McDonaldsforLifeSweeps.com，查看官方抽獎規則及參加鏈接和細節。每日限參加一次，禁止地區不適用，得獎機率依參加抽獎人數及適用抽獎次數而定。

美國麥當勞首席市場營銷及顧客體驗長Tariq Hassan表示：「粉絲們對麥當勞金卡的傳說眾說紛紜，究竟是否真有其事始終人云亦云。現在我們將把麥當勞的傳奇變成事實，讓粉絲得到節慶佳節最令人渴求的禮物：一張麥當勞金卡和與三位至親好友分享的機會。只需使用麥當勞應用程式，每個人都可以體驗到在今年節慶假期分享麥當勞的喜悅。」

對希望一年到頭都能夠享受節慶歡愉氣氛的粉絲而言，只需在麥當勞應用程式消費1美元，就有機會搶到分別在12月7日和14日推出的兩種專屬商品。而最棒的一點是，這些商品非常適合您與親朋好友共享，包括可以高掛在一起彼此搭配的襪子，以及穿上後好似雙胞胎一般的睡衣。

12月7日推出的商品，包括黃金雞塊襪子、麥當勞夢想餐點睡衣、麥當勞清晨保暖帽T、晚間保暖Egg McMuffin或起司漢堡圖樣帽T、以麥當勞沾醬為藍本的拼圖遊戲等。12月14日與Diamond Supply Co.攜手合作，推出的麥當勞商品將以漢堡圖樣的T恤衫、帽T和圓扁帽為主。

當然，如果不能與親朋好友共享美食，那還算甚麼節慶假期呢？把牛奶和餅乾移開吧！因為麥當勞將推出最棒的佳節優惠餐點。您可以選購買一送一的大麥克或香脆雞肉三明治，或是以最低消費1美元得到免費6片黃金雞塊，甚至用5毛錢美金買到雙層起司漢堡。無論如何，您的節慶假期都絕對會歡欣愉悅、光彩燦爛、美味無窮！