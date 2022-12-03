現代汽車在2022洛杉磯國際車展隆重登場

Hyundai N Vision 74與1974年Pony Coupe概念車。

現代汽車 全新的N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車 ，於11月17日在洛杉磯國際車展隆重登場。這款極富未來感的概念車揭示了現代汽車旗下N品牌的電氣化願景，展示了其對零排放科技的承諾。N 74 Visi-on所基於的「移動實驗室」概念是未來科技的試驗台，旨在為駕駛人尋求更高水平的情感投入，這個策略方針使N品牌能夠試驗來自賽車運動以及量產車所開發的最先進科技。

N品牌於2015年推出，其對可持續性能的願景和承諾在氫動力的N 2025 Vision Gran Turismo車款中得到體現。雖然氫燃料電池動力最初被視為夢想而已，但是N Vision 74的推出代表了七年的技術發展以及N品牌致力於為汽車愛好者提供樂觀未來的承諾。藉由使用現代汽車最先進的科技、設計和高性能的顛峰之作，N品牌是提升現代汽車科技創新的幕後推手。

N Vision 74的設計致敬了於1974年由傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro開發的現代Pony Coupe概念車；N Vision 74繼承了Pony Coup概念車的純粹表面、動態比例輪廓以及獨特的B柱結構，而參數像素的照明設計則是充滿未來感的點綴。

N Vision 74的主要開發目標之一，是在任何道路條件下為駕駛人提供最熱誠的駕駛情感。N Vision 74的獨特氫動力混合架構對於熱能管理提出了一個獨特的挑戰，用於電力電池、氫燃料電池以及電動馬達的三個獨立冷卻通道可優化能源效率，並防止性能下降。穩定且一致的性能，是N Visioon 74兌現為駕駛人提供更投入駕駛體驗的承諾的關鍵。

除了N Vision 74概念車之外，受現代Prophecy電動概念車啟發的全新2023 IONIQ 6，也首度在洛杉磯國際車展亮相。這款四門電動流線型車的目標巡航哩程為340哩，配備了相關科技以及一流的超快速充電功能，能在短短18分鐘內將電池電量從10%充至80%。IONIQ 6是採用現代獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)的第二款現代車型，具有雙馬達、更大的內部空間以及優化的性能。IONIQ 6是現代汽車公司推出17款電池電動車 型，也是「2030年前在全球銷售一百八十萬台電池電動車計畫」的一部分。IONIQ 6將在2023年春季正式開始銷售，定價將在臨近銷售日期時公布。

現代汽車北美洲公司總裁兼首席執行官José Muñoz 表示：「IONIQ 6在競爭激烈並有許多想要擁有零排氣代步工具的消費者的電車領域處於一個有利的地位。IONIQ 6符合許多車主想要的形象、效率以及運動性，其內部空間、電池選項、充電速度以及全輪驅動能力將超出客戶的預期。」

在現代汽車，每款IONIQ車輛都具有不同的設計特點。這是基於現代汽車的信念，即車輛應該體現車主生活方式。

現代汽車設計中心執行副總裁兼負責人Sangyup Lee表示：「我們希望我們的車款能夠在情感層面與客戶共鳴。根據車主的生活方式，使用車輛的方式會有所不同，進而產生不同的外觀，如同棋盤上的棋子，每一個棋子都有不同的外觀和功能，但都屬於同一個家族。現代汽車的設計考慮到的多樣化的生活方式，而非只有一種設計迎合所有需要。」