佳欣旅遊推出初春行程 非洲肯亞南美巴西阿根廷

佳欣旅遊推出2023年初春兩組行程，到非洲大地獵奇，到南美感受熱情奔放的拉丁風情。

在紛擾多時的疫情大致平定之下，悶在家中三年未能出遊的人們早已迫不及待想飛到世界各地遊賞，再次刷新生命體驗。有著20年旅遊經驗的佳欣旅遊達人傅鶴鳴，特地在明年二月中旬的美國總統節長周假期和四月初復活節 長周假期，推出兩組非洲和南美熱帶陽光知識之旅，適合退休人士及帶著子女出遊的家庭。

非洲草原寬廣、一望無際，令人心曠神怡。2/19出發前往肯亞，首先去到納庫魯湖欣賞千隻紅鶴棲居、犀牛獨行、400多種水鳥共同群居，再到奈瓦夏湖乘船遊覽，觀看河馬、長頸鹿、斑馬、羚羊、梅鹿等動物。進入馬賽馬拉國家公園三天行程，搭乘露頂式越野車，站立拍攝野牛、大象、獵豹及獅群等非洲草原動物。2/26返回，亦可再另加行程至津巴布維世界三大瀑布的維多莉亞瀑布和南非開普頓看企鵝，遊覽五天。本團四大特色，搭乘唯一直飛班機，來回省時、減少勞累；住宿獨立木屋或獨立帳蓬；普通廂型車升等至豐田四輪驅動避震越野車；從紐約出發時起，全程派有華人領隊陪同。

南美旅遊行程4/7（週五）復活節次日出發，遊覽巴西 、阿根廷二國十天。先到里約熱內盧遊覽耶穌山、麵包山，住宿著名海灘的Hilton或Marriott豪華五星酒店；再到世界三大瀑布的伊瓜蘇瀑布，沿著河邊棧道，一路觀賞國家公園美景至瀑頂觀看波濤傾湧的宏偉景觀，並參觀世界最大的瀑布水壩發電廠，以及有著50多種世界名種鳥、900多種珍奇動物及巴西國鳥之稱的大金剛鸚鵡和黃色大嘴鳥的世界鳥園；晚上劇場內享用巴西阿根廷烤肉自助餐及觀看南美八國民族歌舞秀。

接著搭機到阿根廷首都，有著南美巴黎之稱的布宜諾斯艾利斯，遊覽探戈舞誕生地、彩色屋的船員舊港區；到牛仔牧場，全天騎術歌舞表演、紅酒烤肉午餐，泛小舟沿河欣賞水上人家生活。4/16返回家園，亦可再另加行程四天飛至阿根廷最南端近南極的大冰川 國家公園，搭乘遊覽船近距離觀賞冰川，穿上登冰靴徒步在冰川上行走。