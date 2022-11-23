拉斯維加斯法律服務事務所 紐約/內華達州專業辦理離婚

拉斯維加斯法律事務所座落於法拉盛 百利大廈，是一家正式在內華達州 登記執照的公司。事務所成立於2006年，已經執業16年了，並持有多位專業離婚律師協辦。該事務所的專業服務範圍包括：快速離婚、爭議離婚、協議離婚、跨國離婚、公告離婚、婚姻無效小孩監護權協議書、單身證明、翻譯四級公證、免費離婚法律諮詢等。

拉斯維加斯法律事務所精辦以下離婚：1. 紐約州 ：無爭議離婚、快速離婚，今天簽字、明天送件的快速服務；無子女者約需 4-8個月，有小孩約需8-9個月，依法官辦案速度，有的法官2個月就能批下來。2. 內華達州：爭議離婚，精辦專業高難度離婚案件，可單方面提出離婚申請，不須對方同意；前提條件是您必須住在內華達州六星期以上才可以提出離婚，且以內華達州為家，直到拿到離婚證為止。只要您遵守此內華達州【居住要求】的規定，移民局百分之百(100%)會接受內華達州的離婚證。

紐約區事務所經理許先生表示，如果在紐約州或其他英格蘭州提出單方面離婚，也就是所謂的爭議離婚時，要特別注意以下事項：單方面離婚需提供具體的訴訟「理由」(Grounds)，「理由」必須先成立，需有證人出庭作證，否則無法進行下一步。一般情況下，出庭打離婚官司約需4-5年，還不一定會有結果；每月出庭一次，每次出庭律師費用$2,000($400x5hours)，4年律師費用高達$96,000。最重要的是，紐約州法院傾向不准予單方面離婚，最後法官常以【證據不足】結案，往往耗時又耗財。

紐約州「單方面離婚」需滿足以下理由才可成立：1. 虐待與不人道待遇；2. 遺棄一年以上；3. 通姦罪；4. 監禁三年以上。另外，首先要提供足夠的證據來成立「理由」，理由成立後才會開始解決有關孩子撫養權、監護權、探視權、撫養費、贍養費、婚後財產分配、婚後財產增值分配等問題。若對方沒有收入，還要付對方的律師費；若有未成年人小孩，雙方都需支付由法院指定的小孩律師(Law Guardian)費用。

拉斯維加斯法律服務事務就目前離婚類別提供時間參考：1. 紐約州無爭議離婚(NY State Uncontested Divorce)：雙方同意簽字，簽字需公證，需6-8個月左右。2. 內華達州爭議離婚/單方面離婚(Contested Divorce)：無需理由，無需對方簽字或同意，只要申請者簽字即可，但需送達「傳票」與「離婚訴訟書」給對方，因需要有對方的正確地址，所需時間為2-3個月左右。3. 內華達州公告離婚(publication divorce)，對方在美國、中國或外國失蹤，無法取得聯繫或躲起來不接受傳票，公告離婚約需3-4個月左右。4. 婚姻無效。

該事務所免費替您列出小孩、債務和財產，還可以幫助您在恢復單身時改回原本的姓氏。拉斯維加斯法律服務事務所創立至今，以專業、高效率、迅速快捷、經驗豐富、親切熱情及信任為宗旨，有經驗豐富的工作團隊，專門精辦各類困難度極高的棘手的離婚案件，成功率高達到100%，價錢合理。該事務所的主要宗旨是解決您婚姻的痛苦，讓您可以展開一個全新的生活，歡迎諮詢紐約區事務所，七天工作、免費諮詢。電話：718-475-6111、718-888-0922，地址：41-25 Kissena Blvd, Room #107, Flushing, NY 11355（百利大廈：法拉盛 圖書館斜對面2樓107室)。