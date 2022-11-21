紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷喜來登酒店7樓舉行 11/24起共4天

皮草是富貴的象徵，在紐約這樣的世界大都會，皮草是社交場所淑女們冬天展示自己曼妙身材的時尚選擇。

紐約皮衣皮草專賣店舉行一年一度的感恩節樣衣大拍賣，於感恩節期間，在法拉盛 喜來登大酒店7樓舉行，共計4天(11/24-11/27)。展銷全場有2023年最新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000），折扣高達80%。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛。該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷，此次展銷全是2023年的新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又能透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚 與風格融為一體。

此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會上有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值。風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕；紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。