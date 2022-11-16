鳳妃堂走在潮流尖端 美顏美體活化人生

「鳳妃堂 」新店的全新裝潢時尚高雅，提供舒適、儀器新穎、技術超優的周全服務。

享譽紐約美容業的「鳳妃堂 」喬遷皇后區新址，特別引進既塑Trusculpt 3D先進治療儀。既塑Trusculpt 3D是美國CUTERA公司研發的一種非侵入式、無恢復期、可靠且有效的身體雕塑 治療儀，和thermage熱瑪吉一樣，屬於單極（熱穿透深）射頻儀器，可以減少身體多餘的脂肪，令身體線條出現變化。

既塑3D的作用優勢是具備消除脂肪的三大條件，足夠的溫度、足夠的時間、足夠的深度。利用優化射頻頻率與專利輸出方式，既塑3D可選擇性針對皮下脂肪進行治療，同時保持較低的平均皮表溫度。那麼，既塑3D單極射頻溶脂結果怎麼樣？臨床證實，一次療程實現減少24%的脂肪厚度，結果還是肉眼可見的好，而且它的作用部位不止適合面部下頜線，身上其它部位也是可以進行雕塑的。

負責人張茜(Ci Ci)表示：為感謝長期客戶的支持與愛護，特別舉辦年底「節日回饋大優惠」酬賓活動。各項美容美體低至4.5折，該新中心美容微整項目應有盡有，儀器全是正牌公司出品，可讓客戶美麗年輕且安全性高。美容微整項目包括：1. 皮秒鐳射：除美白嫩膚外，還能有效袪除雀斑、曬斑、內分泌斑、黃褐斑、老年斑、疤痕等。2. 德國PRT免開刀美眼療程：袪黑眼圈、眼袋、淚溝。3. 超聲刀拉皮（送全臉埋線提升）：肌膚緊致，恢復年輕。4. Titna 3D光波緊膚：似十年青春一次拉回。5. 特效水光針：保濕美白，是很火的皮膚美容方式，能有效改善皮膚的乾燥問題，可以補水嫩膚緊膚、改善細小皺紋、淡化色斑。6. 鐳色脫毛：可永久脫毛。7. truSculpt減肥：truSculpt 3D電波溶脂減肥塑身儀，美國專利電波探頭、全球領先鐳射美學設備、Cutera上市公司出品，具瘦身、塑形、緊實的三重功效，可以改善雙下巴、手臂、側腰、腹部、臀部、大腿等肥胖 部位。8. 特效袪肚腩中藥減肥：高科技儀器配合中藥灌腸排毒，內外兼治，可以健康減肥瘦身。

為求最高醫美效果，「鳳妃堂 」不斷精研引進更超值的醫美項目，禮聘著名的整形美容專家Joel Shahar M.D.，為顧客精心打造個人專屬的美好身段及青春容顏，同時還加強陣容，禮聘醫學 博士Zhi Gong Yang共同主理。